Aaj Ka Rashifal 14 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 11 बजकर 20 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज अपरा एकादशी पारण, गुरु प्रदोष व्रत, पञ्चक, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मीन राशि में रात 10 बजकर 34 मिनट तक भ्रमण करेंगे। वहीं उसके बाद मेष राशि में गोचर कर जाएंगे।

साथ ही आज रेवती नक्षत्र रात 10 बजकर 34 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद अश्वनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। साथ ही मकर राशि वालों आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। शुक्र गोचर से नौकरी में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। आज मीन राशि वालों को शुक्र गोचर पारिवारिक जीवन में सुख और शांति ला सकता है। घर या वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

क्या आपका जन्म 1,10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, जानें कैसा है आपका व्यक्तित्व और स्वभाव

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज शुक्र गोचर आपके संवाद और नेटवर्किंग को मजबूत कर सकता है। नौकरी में नए लोगों से लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

शुक्र देव आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए आज धन लाभ के योग बन सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज शुक्र का आपकी राशि में गोचर व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ाएगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं। करियर में नई शुरुआत के संकेत हैं। प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन शुक्र गोचर विदेश या दूर स्थान से लाभ के संकेत दे रहा है। मानसिक तनाव कम होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

शुक्र गोचर आपकी आय में वृद्धि करा सकता है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। सोशल मीडिया, कला और ग्लैमर से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

2 जून को गुरु बृहस्पति करेंगे अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर, जानिए मेष से लेकर मीन राशि पर क्या रहेगा असर

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

करियर में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। ऑफिस में आपकी प्रशंसा हो सकती है। शुक्र का प्रभाव पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि करा सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। शुक्र गोचर से यात्रा के योग बन रहे हैं। छात्रों के लिए दिन शुभ रहेगा। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। शुक्र गोचर अचानक धन लाभ या निवेश से फायदा दे सकता है। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में सुधार होगा। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

शुक्र का गोचर वैवाहिक जीवन में खुशियां ला सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ होगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। शुक्र गोचर से नौकरी में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।

गुरु प्रदोष व्रत पर करें इस कथा का पाठ, भगवान शिव हो सकते हैं प्रसन्न

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज का दिन प्रेम और रचनात्मक कार्यों के लिए शानदार रह सकता है। शुक्र गोचर छात्रों और कलाकारों को विशेष लाभ देगा। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

शुक्र गोचर पारिवारिक जीवन में सुख और शांति ला सकता है। घर या वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। करियर में स्थिरता बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।