Aaj Ka Rashifal 14 March 2026: फ्यूचर पंचांग अनुसार आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 8 बजकर 10 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज शनिवार का दिन है। आज कारादाइयन नौम्बू, भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा धनु राशि में सुबह 9 बजकर 33 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे।

साथ ही आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। ऐसे में आज मेष राशि वालों को कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। साथ ही कर्क राशि वालों को आज जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ सकती है। व्यापार में साझेदारी से लाभ मिलने के संकेत हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से दसवें भाव में हो रहा है, जो करियर और कर्म का भाव माना जाता है। आज कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत और लगन की सराहना भी होगी। नौकरी करने वालों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है और कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी दिन प्रगति के संकेत दे रहा है। परिवार का सहयोग मिलने से मनोबल मजबूत रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से नवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए आज आपको भाग्य का अच्छा साथ मिल सकता है। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने के योग बन सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा और किसी नई सीख या अवसर का लाभ मिल सकता है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में स्थित हैं, इसलिए आज थोड़ा सावधानी से चलने की जरूरत हो सकती है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं या किसी योजना में बदलाव करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और तनाव से बचने की कोशिश करें। हालांकि धैर्य और समझदारी से काम लेने पर आप परिस्थितियों को संभाल सकते हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो दांपत्य और साझेदारी का भाव माना जाता है। आज जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ सकती है। व्यापार में साझेदारी से लाभ मिलने के संकेत हैं। सामाजिक जीवन में भी सक्रियता बढ़ेगी और नए लोगों से संपर्क बन सकते हैं जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भाव संघर्ष, प्रतियोगिता और शत्रुओं से जुड़ा माना जाता है। आज आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की जरूरत रहेगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव में स्थित हैं, जो शिक्षा, प्रेम और रचनात्मकता का भाव माना जाता है। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा रह सकता है और पढ़ाई में मन लगेगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को भी अच्छा लाभ मिल सकता है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भाव घर, माता और सुख-सुविधाओं से जुड़ा होता है। आज घर-परिवार के मामलों में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। माता का सहयोग मिल सकता है। घर, जमीन या वाहन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति भी बन सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में स्थित हैं। यह भाव साहस, पराक्रम और संचार का माना जाता है। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा माना जा सकता है। भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा और छोटी यात्राओं के योग भी बन सकते हैं।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो धन और वाणी का भाव है। आज आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और पारिवारिक माहौल सुखद रह सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। इससे आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। आज आप अपने कामों को लेकर अधिक गंभीर और केंद्रित रहेंगे। करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में स्थित हैं। इस कारण आज खर्चों में वृद्धि हो सकती है। अनावश्यक चिंताओं से बचने की कोशिश करें। विदेश से जुड़े कार्यों या दूर स्थान से लाभ मिलने के संकेत भी मिल सकते हैं। मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग करना लाभकारी रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आय और लाभ का भाव माना जाता है। आज आय में वृद्धि के योग बन सकते हैं। मित्रों और संपर्कों से लाभ मिल सकता है। किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।