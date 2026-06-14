Aaj Ka Rashifal 14 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 12 बजकर 19 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 29वाँ दिन, रोहिणी व्रत, अधिक दर्श अमावस्या, अन्वाधान, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृष राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज रोहिणी नक्षत्र रात 10 बजकर 14 मिनट तक रहेगा। वहीं इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में आज का दिन वृष राशि वालों को धन लाभ दिलाने वाला साबित हो सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। धृति योग आपको मानसिक मजबूती दे सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ने के संकेत हैं। सेहत सामान्य रहेगी। है। वहीं आज कर्क राशि वालों को भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। धृति योग आपको कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखने की शक्ति देगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। खर्च बढ़ सकते हैं। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

धृति योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलने के योग हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन धन लाभ दिलाने वाला साबित हो सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। धृति योग आपको मानसिक मजबूती दे सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ने के संकेत हैं। सेहत सामान्य रहेगी।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

धृति योग के प्रभाव से करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापारियों को अच्छा लाभ होने के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ साबित हो सकता है। यात्रा के योग बन सकते हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। धृति योग आपको कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखने की शक्ति देगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। खर्च बढ़ सकते हैं।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

धृति योग से भाग्य का साथ मिल सकता है। लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी और व्यापार में प्रगति के योग हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहने के योग हैं। निवेश के लिए दिन अनुकूल माना जा सकता है।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। धृति योग कार्यक्षेत्र में तरक्की और सम्मान दिला सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

धृति योग के प्रभाव से मन प्रसन्न रह सकता है। देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आर्थिक मामलों में समझदारी से निर्णय लें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज पारिवारिक मामलों में व्यस्तता रह सकती है। धृति योग मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखें।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धृति योग से साहस और ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। नौकरी बदलने का विचार बना सकते हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं। धृति योग आपको निर्णय लेने में मजबूती देगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है। खानपान का ध्यान रखें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

धृति योग आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बना सकता है। सामाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ सकता है। व्यापार में लाभ के योग हैं। जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। धृति योग आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ा सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक रहेगी लेकिन परिणाम धीरे-धीरे मिलेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।