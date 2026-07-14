Aaj Ka Rashifal 14 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दोपहर 03 बजकर 12 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज दर्श अमावस्या, अन्वाधान, आषाढ़ अमावस्या, आडल योग है। आज पुनर्वसु नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। चंद्रमा आज मिथुन राशि में शाम 6 बजकर 48 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद अपनी स्वराशि कर्क में प्रवेश करेंगे।

आज कन्या राशि राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। व्यापार में अच्छी कमाई होगी और मित्रों के सहयोग से रुके हुए काम पूरे होंगे। आय में वृद्धि संभव है। वहीं मीन राशि वालों को आज विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा। व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। निवेश से भविष्य में फायदा मिलने की संभावना है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपके चौथे भाव में होने से परिवार और घर-परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान रहेगा। माता का सहयोग मिलेगा और किसी घरेलू कार्य को पूरा करने में सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। भूमि, वाहन या संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक समाचार मिल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति के लिए पर्याप्त आराम करें। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपके तीसरे भाव में साहस और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों से लाभ मिलने के संकेत हैं। छोटी यात्राएं लाभदायक साबित होंगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दांपत्य जीवन में तालमेल बना रहेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा, जिससे धन संबंधी मामलों में सुधार होगा। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। नौकरी में आपके कार्यों की सराहना होगी।

व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। किसी पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। सोच-समझकर खर्च करना बेहतर रहेगा।

पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मन को प्रसन्न रखेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। लंबे समय से रुके कार्यों में गति आएगी। नौकरी में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं।

व्यापार में नए अवसर सामने आएंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दिन अनुकूल है।

स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। परिवार के साथ संबंध मधुर होंगे और दांपत्य जीवन में प्रेम एवं विश्वास बढ़ेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपके बारहवें भाव में रहेगा। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। कार्यस्थल पर धैर्य से काम लें।

व्यापार में जल्दबाजी से बचें। विदेश या दूर स्थान से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है। निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पर्याप्त नींद लें। जीवनसाथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपके ग्यारहवें भाव में आर्थिक लाभ के अवसर लेकर आया है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं।

व्यापार में अच्छी कमाई होगी और मित्रों के सहयोग से रुके हुए काम पूरे होंगे। आय में वृद्धि संभव है।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके दसवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे करियर में सफलता के योग बनेंगे। अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी।

व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य की योजनाओं पर काम आगे बढ़ेगा।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में भाग्य का साथ दिलाएगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं।

व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी। नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और नए अवसर प्राप्त होंगे।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार के साथ यात्रा की योजना बन सकती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके आठवें भाव में रहेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें। नौकरी में धैर्य बनाए रखें और विवादों से दूर रहें।

व्यापार में जोखिम लेने से बचें। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें।

स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्ते बेहतर होंगे।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपके सातवें भाव में रहेगा। साझेदारी के कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में टीमवर्क से सफलता मिलेगी।

व्यापार में नए अनुबंध मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पुराने रुके भुगतान मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा रहेगी, लेकिन आप अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगे।

व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर लाभ मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। परिवार का सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कला, संगीत के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा।

व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। निवेश से भविष्य में फायदा मिलने की संभावना है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध और दांपत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी तथा परिवार के साथ यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।