Aaj Ka Rashifal 14 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी शाम 4 बजकर 01 मिनट तक रहेगी। साथ ही आज शनिवार का दिन है। इसके साथ ही आज चंद्रमा धनु राशि में संचऱण करेंगे। आज विजया एकादशी पारण, शनि त्रयोदशी, शनि प्रदोष व्रत है। ऐसे में कुछ राशियों को मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही छात्रों को किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशि (Aries Today Horoscope)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ राशि (Taurus Today Horoscope)

आज धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। ऑफिस में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन राशि (Gemini Today Horoscope)

आज का दिन भागदौड़ भरा रह सकता है। करियर में बदलाव की सोच सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कर्क राशि (Cancer Today Horoscope)

आज भावनात्मक रूप से थोड़े संवेदनशील रह सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा। धन संबंधी मामलों में लाभ संभव है।

सिंह राशि (Leo Today Horoscope)

आज आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी। व्यवसाय में नई डील फाइनल हो सकती है। जीवनसाथी के साथ समय बिताएं। यात्रा के योग बन रहे हैं।

कन्या राशि (Virgo Today Horoscope)

आज का दिन योजनाओं को अमल में लाने का है। कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिल सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर खान-पान पर। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।

तुला राशि (Libra Today Horoscope)

आज संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें। परिवार में किसी शुभ समाचार की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio Today Horoscope)

आज आत्मविश्लेषण का दिन है। करियर में उन्नति के संकेत हैं। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

धनु राशि (Sagittarius Today Horoscope)

आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन के संकेत मिल सकते हैं। निवेश से लाभ होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

मकर राशि (Capricorn Today Horoscope)

आज मेहनत का फल मिलने का समय है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी।

कुंभ राशि (Aquarius Today Horoscope)

आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें।

मीन राशि (Pisces Today Horoscope)

आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं, ग्रहों के गोचर और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता (Jansatta) इसकी सटीकता या इसके माध्यम से किए गए दावों (जैसे करियर या आर्थिक लाभ) की पुष्टि नहीं करता है। ज्योतिषीय भविष्यवाणियां केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं और इन्हें पेशेवर वित्तीय, कानूनी या निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय या निवेश से पहले संबंधित विषय के प्रमाणित ज्योतिषी, पंडित आदि से परामर्श अवश्य लें।