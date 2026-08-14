Aaj Ka Rashifal 14 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया शाम 06 बजकर 46 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 21वाँ दिन, अन्दल जयन्ती, चन्द्र दर्शन, रवि योग, विडाल योग है। आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा।

आज कन्या राशि वालों को आज आपको सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। रवि योग के प्रभाव से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं और व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। मकर राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में धैर्य और समझदारी से काम लें। रवि योग आपके प्रयासों को सफलता दिलाने में मदद करेगा। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा और पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज रवि योग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। कार्यक्षेत्र में रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को नए ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। परिवार में सुखद माहौल रहेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए धन लाभ के अवसर लेकर आएगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप सफलता से पूरा करेंगे। व्यापार में लाभ बढ़ेगा और पुराने निवेश अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान पर ध्यान दें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए नई संभावनाओं से भरा रहेगा। रवि योग के प्रभाव से करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं। व्यापार में कोई नई योजना लाभदायक सिद्ध हो सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा और मानसिक तनाव कम होगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना होगी। कारोबार में आय के नए स्रोत बन सकते हैं। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में होने और रवि योग के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा। करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक सिद्ध होगी। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपको सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। रवि योग के प्रभाव से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं और व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक खर्चों से बचने का प्रयास करें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में अच्छी आय होने के योग हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। मित्रों के साथ किसी महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा हो सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज का दिन सफलता और सम्मान दिलाने वाला रहेगा। रवि योग के प्रभाव से आपके कार्यों की सराहना होगी। व्यापार में लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापार में नए अनुबंध लाभदायक रहेंगे। परिवार में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। यात्रा से लाभ मिलने की संभावना है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में धैर्य और समझदारी से काम लें। रवि योग आपके प्रयासों को सफलता दिलाने में मदद करेगा। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा और पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए उन्नति के नए रास्ते खोलेगा। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यापार में लाभ और विस्तार के योग हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। निवेश के लिए दिन अनुकूल रह सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। रवि योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यापार में अच्छी आय होगी तथा परिवार के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।