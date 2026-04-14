Aaj Ka Rashifal 14 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि पूरे दिन रहेगी। वहीं आज वरूथिनी एकादशी पारण, कृष्ण वामन द्वादशी, मेष संक्रान्ति, सोलर नववर्ष, पुथन्डू, पञ्चक, त्रिपुष्कर योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कुंभ राशि में संचऱण करेंगे। वहीं आज सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में गोचर करने जा रहे हैं।

साथ ही आज शतभिषा नक्षत्र शाम 4 बजकर 06 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज कर्क राशि वालों को करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है।।। वहीं आज मीन राशि वालों की वाणी प्रभावशाली हो सकती है और नए निवेश के अवसर मिल सकते हैं।। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

सूर्य का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, जिससे आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। करियर में नए अवसर मिलने के योग हैं और नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

यह गोचर आपके लिए थोड़ा खर्च बढ़ाने वाला हो सकता है, लेकिन विदेश या दूरस्थ स्थानों से लाभ के संकेत हैं। मानसिक शांति बनाए रखें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

सूर्य देव आपकी राशि से इनकम भाव संचरण कर रहे हैं। इसलिए आय के नए स्रोत बन सकते हैं। मित्रों और नेटवर्किंग से लाभ मिलने के संकेत हैं। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आपकी राशि से सूर्य देव कर्म भाव पर संचरण कर रहे हैं। इसलिए इस दौरान करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। सूर्य देव आपकी राशि से नवम भाव पर संचरण कर रहे हैं। वहीं इस दौरान धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और यात्रा के योग बन सकते हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सूर्य के गोचर से आज का दिन थोड़ा मिलाजुला साबित हो सकता है। स्वास्थ्य और निवेश के मामलों में सतर्क रहें। अचानक बदलाव संभव हैं। साथ ही किसी को धन उधार देने से बचें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली से सूर्य देव का गोचर सप्तम भाव पर हो रहा है। इसलिए दांपत्य जीवन और साझेदारी में सुधार हो सकता है। नए संबंध बन सकते हैं और व्यापार में लाभ होने की संभावना है। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

सूर्य देव का गोचर आपकी राशि से छठे स्थान पर हो रहा है। इसलिए कार्यक्षेत्र में मेहनत बढ़ेगी, लेकिन उसका फल भी मिलेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आपकी राशि से सूर्य का गोचर पंचम भाव पर हो रहा है। इसलिए प्रेम जीवन में सुधार होने के योग हैं। संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

सूर्य देव का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर हो रहा है। इसलिए पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ के योग हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। क्योंकि सूर्य देव आपकी राशि से तीसरे भाव पर संचरण कर रहे हैं। साथ ही छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा और यात्रा के योग बनेंगे।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। क्योंकि सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली से दूसरे भाव पर संचरण कर रहे हैं। इसलिए वाणी प्रभावशाली हो सकती है और नए निवेश के अवसर मिल सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।