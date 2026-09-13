Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद शुक्लपक्ष की द्वितीया सुबह 07 बजकर 08 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद तृतीया शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 21वाँ दिन, वराह जयन्ती, चन्द्र दर्शन, रूद्र सावर्णि मन्वादि, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, विडाल योग है। आज हस्त नक्षत्र दोपहर 01 बजकर 07 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा सिंह राशि में कन्या राशि में संचरण करेंगे।

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन धन और पारिवारिक सुख लेकर आ सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। आज वृश्चिक राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में कोई बड़ा निर्णय भविष्य में लाभ दे सकता है। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए सफलता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से नौकरी और कारोबार में कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी होगी। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में दिन अच्छा रहेगा। निवेश या व्यापार से जुड़े किसी फैसले में लाभ मिल सकता है। अमृत सिद्धि योग के प्रभाव से लंबे समय के लिए शुरू किया गया काम भविष्य में फायदा दे सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपकी बुद्धि और संवाद क्षमता आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। नई योजना पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। सर्वार्थ सिद्धि योग से प्रतियोगिता में सफलता के योग बन रहे हैं। उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन धन और पारिवारिक सुख लेकर आ सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। घर-परिवार में मांगलिक चर्चा हो सकती है। उपाय: चंद्रमा को दूध मिश्रित जल अर्पित करें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपको अपने काम में विशेष सफलता मिल सकती है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी। कारोबार में नई डील फाइनल हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हालांकि गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज की सबसे खास राशियों में कन्या राशि शामिल है। चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेंगे और सर्वार्थ सिद्धि-अमृत सिद्धि योग का प्रभाव आपको कार्यों में सफलता दिला सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के संकेत हैं। व्यापार में लाभ और नए संपर्क बन सकते हैं। उपाय: गणेश जी की पूजा करें।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों को आज खर्च और आमदनी के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। कार्यक्षेत्र में किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है। अमृत सिद्धि योग के कारण आध्यात्मिक और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। यात्रा की योजना बन सकती है। उपाय: माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में कोई बड़ा निर्णय भविष्य में लाभ दे सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों के लिए दिन भाग्यशाली रहेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। विदेश या दूर स्थान से जुड़ा काम आगे बढ़ सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज धन संबंधी मामलों में सावधानी के साथ आगे बढ़ें। अचानक कोई आर्थिक लाभ मिल सकता है, लेकिन अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की प्रशंसा होगी। अमृत सिद्धि योग के प्रभाव से पुरानी योजना दोबारा शुरू करना लाभकारी हो सकता है। उपाय: जरूरतमंद को काले तिल का दान करें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन करियर के लिहाज से सकारात्मक रहेगा। नई नौकरी या कारोबार से जुड़ा प्रस्ताव मिल सकता है। मित्रों और सहयोगियों से मदद मिलेगी। निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें। उपाय: भगवान शिव का अभिषेक करें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से लंबे समय से अटका कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होने की संभावना है। नौकरी में सफलता और व्यापार में लाभ के योग हैं। प्रेम जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।