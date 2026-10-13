Aaj Ka Rashifal 13 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात 11 बजकर 27 मिनट तक रहेगी। वहीं इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 22वाँ दिन, विंछुड़ो, रवि योग, विडाल योग है। आज विशाखा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। वहीं चंद्रमा तुला राशि में शाम 7 बजकर 12 मिनट तक रहेंगे। वहीं उसके बाद वृश्चिक राशि में संचऱण करेंगे।

आज कन्या राशि वालों की बातचीत लोगों को प्रभावित कर सकती है। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जरूरी कागजात संभालकर रखें। आज मकर रासि वालों को आय बढ़ाने के नए रास्ते मिल सकते हैं। दोस्तों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा तथा भविष्य की योजनाओं पर काम आगे बढ़ सकता है। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके ग्यारहवें भाव में होगा । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज कामकाज में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पैसों के मामले में सोच-समझकर फैसला लें और परिवार में बातचीत के दौरान गुस्से से बचें। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर आपके आठवें भाव को प्रभावित करेगा, इसलिए अचानक बदलाव और खर्चों के प्रति सतर्क रहें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज साझेदारी और व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके सातवें भाव में होगा, जिससे वैवाहिक जीवन और साझेदारी से जुड़े मामले महत्वपूर्ण रहेंगे।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज नौकरी और कारोबार में काम का दबाव बढ़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें और मेहनत के साथ अपने काम पूरे करने की कोशिश करें। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके छठे भाव में होगा, जिससे नौकरी, कंपटीशन और रोजमर्रा के कामों पर ध्यान देना होगा।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज रचनात्मक कामों में सफलता मिलने के योग हैं। प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी और विद्यार्थियों को पढ़ाई में फायदा मिल सकता है। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके पांचवें भाव में होगा, जिससे प्रेम, शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ सकती है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज परिवार और काम के बीच बैलेंस बनाकर चलना होगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें और कार्यक्षेत्र में शांति से अपनी बात रखें। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके चौथे भाव में होगा, जिससे घर, माता और सुख-सुविधाओं से जुड़े विषय महत्वपूर्ण रहेंगे।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपकी बातचीत लोगों को प्रभावित कर सकती है। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जरूरी कागजात संभालकर रखें। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके तीसरे भाव में होगा, जिससे साहस, बातचीत और छोटी यात्राओं से जुड़े मामलों में एक्टिव हो सकते हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। परिवार का सहयोग मिलेगा और रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके दूसरे भाव में होगा, इसलिए धन, बचत और वाणी से जुड़े मामलों पर ध्यान दें।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास बढ़ सकता है और कामकाज में नई शुरुआत का विचार आ सकता है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें और गुस्से में फैसला न लें। चंद्रमा आपकी ही राशि के पहले भाव में गोचर करेंगे, जिससे मन, व्यक्तित्व और इमोशन पर विशेष प्रभाव पड़ सकता है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलें। नौकरी में धैर्य रखें और निजी बातों को हर किसी से साझा करने से बचें। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके बारहवें भाव में होगा, जिससे खर्च और विदेश यात्रा से जुड़े मामलों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आय बढ़ाने के नए रास्ते मिल सकते हैं। दोस्तों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा तथा भविष्य की योजनाओं पर काम आगे बढ़ सकता है। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके ग्यारहवें भाव में होगा, जिससे आय, लाभ और मित्रों से सहयोग मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज करियर में अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिल सकता है। अधिकारियों से बातचीत में संयम रखें और परिवार के लिए समय निकालें। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके दसवें भाव में होगा, जिससे करियर, कार्यक्षेत्र और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े विषय प्रमुख रह सकते हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज रुके हुए काम पूरे करने में मदद मिल सकती है। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और विद्यार्थियों को पढ़ाई में लाभ मिल सकता है। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके नौवें भाव में होगा, जिससे भाग्य, धर्म और लंबी यात्रा से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।