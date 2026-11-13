Aaj Ka Rashifal 13 November 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 08 बजकर 42 मिनट तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 23वाँ दिन, नागुला चविथी, लाभ चतुर्थी, भद्रा, गण्ड मूल, रवि योग है। आज मूल नक्षत्र शाम 05 बजकर 17 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पूर्वाषाढा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे।

आज रवि योग मेष राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कारोबार में लाभ के अवसर बनेंगे। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। आज रवि योग तुला राशि वालों के लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशि

आज रवि योग आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कारोबार में लाभ के अवसर बनेंगे। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे।

वृषभ राशि

आज का दिन आर्थिक मामलों में अच्छा रह सकता है। रवि योग के प्रभाव से धन कमाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

मिथुन राशि

आज रवि योग आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। करियर में नई उपलब्धि मिलने के योग हैं और व्यापार में कोई अच्छी डील मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पुराने विवाद दूर हो सकते हैं।

कर्क राशि

आज आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। नौकरी और कारोबार में लंबे समय से रुके काम पूरे होने की उम्मीद है। परिवार में सुख-शांति रहेगी और धन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

सिंह राशि

आज रवि योग आपके आत्मविश्वास और मान-सम्मान में वृद्धि कर सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की तारीफ होगी और प्रमोशन के अवसर बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और नई योजनाएं सफल हो सकती हैं।

कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए लाभकारी रह सकता है। नौकरी में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और व्यापार में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे और किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

तुला राशि

आज रवि योग आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है।

वृश्चिक राशि

आज आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी और कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें। परिवार में किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा।

धनु राशि

आज रवि योग आपके लिए विशेष रूप से सकारात्मक रह सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। व्यापार में लाभ हो सकता है और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने के संकेत हैं।

मकर राशि

आज का दिन आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोल सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कारोबार में कोई बड़ी योजना आगे बढ़ सकती है। धन से जुड़े मामलों में लाभ होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कुंभ राशि

आज रवि योग के प्रभाव से आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में तरक्की और व्यापार में मुनाफे के अवसर मिलेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और परिवार में सुख-सुविधाओं का विस्तार हो सकता है।

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली रह सकता है। नौकरी में नई उपलब्धि मिलने के योग हैं और कारोबार में आर्थिक लाभ हो सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा और किसी पुराने सपने को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।