Aaj Ka Rashifal 13 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि दोपहर 01 बजकर 29 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज कृष्ण परशुराम द्वादशी, अपरा एकादशी, पञ्चक, गण्ड मूल है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। साथ ही आज सिंह राशि वालों के लिए दिन उत्साह से भरा रह सकता है। प्रीति योग के कारण सामाजिक मान-सम्मान बढ़ सकता है। करियर में तरक्की के संकेत हैं। आज कन्या राशि वालों को प्रीति योग बनने से आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। बिजनेस में लाभ मिलने के योग हैं। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

C नाम वाले लोग कैसे होते हैं, जानें पर्सनैलिटी, सेहत और करियर- कारोबार के बारे में सबकुछ

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज प्रीति योग के प्रभाव से आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। रुके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आ सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन लाभदायक रह सकता है। प्रीति योग आपके लिए धन लाभ और नई योजनाओं के संकेत दे रहा है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलने के योग हैं। दांपत्य जीवन सुखद रह सकता है। सेहत में सुधार देखने को मिलेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

प्रीति योग मिथुन राशि वालों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है। यात्रा के योग बन रहे हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भावनात्मक मामलों में संतुलन बनाए रखें। प्रीति योग के प्रभाव से परिवार में खुशियां बनी रह सकती है। नौकरी में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। निवेश करने से पहले सोच-विचार जरूर करें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए दिन उत्साह से भरा रह सकता है। प्रीति योग के कारण सामाजिक मान-सम्मान बढ़ सकता है। करियर में तरक्की के संकेत हैं। प्रेम जीवन में खुशियां आ सकती हैं। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज प्रीति योग बनने से आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। बिजनेस में लाभ मिलने के योग हैं। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है।

तुला राशि के लोगों को आने वाले 3 साल कैसे रह सकते हैं, जानें करियर, व्यापार और सेहत का हाल

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों को आज मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। प्रीति योग के प्रभाव से रिश्तों में मजबूती आ सकती है। आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सेहत का ध्यान रखें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है। प्रीति योग से आपके आत्मबल में वृद्धि हो सकती है। कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ संकेत दे रहा है। प्रीति योग के प्रभाव से भाग्य का सहयोग मिलने की संभावना है। नौकरी और व्यापार में प्रगति के योग हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आपको करियर में सफलता मिलने के संकेत हैं। प्रीति योग के प्रभाव से रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मां ज्वाला देवी मंदिर में क्यों जलती रहती हैं अखंड ज्योतियां, जानिए रहस्य, इतिहास और महत्व

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा। प्रीति योग के कारण मानसिक तनाव कम हो सकता है। नौकरी और व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त हो सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज प्रीति योग मीन राशि वालों के लिए शुभ समाचार ला सकता है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलने के योग हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। धार्मिक यात्रा के संकेत मिल रहे हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।