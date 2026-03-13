Aaj Ka Rashifal 13 March 2026: फ्यूचर पंचांग अनुसार आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज शुक्रवार का दिन है। आज भद्रा, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। वहीं आज वरीयान योग बन रहा है। ऐसे में आज तुला राशि वाले किसी नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। वहीं कुंभ राशि वालों को व्यापार और नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

वरीयान योग का प्रभाव मेष राशि वालों के लिए सकारात्मक रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। निवेश सोच-समझकर करें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि वालों के लिए दिन शुभ संकेत दे रहा है। वरीयान योग के प्रभाव से नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ के योग हैं और किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों को कामकाज में थोड़ी व्यस्तता रह सकती है। हालांकि इस योग के कारण रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए दिन उन्नति देने वाला रहेगा। वरीयान योग के कारण करियर में नई संभावनाएं बन सकती हैं। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सफलता मिल सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन अंत में सफलता मिलने के संकेत हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों के लिए वरीयान योग शुभ फल देने वाला रहेगा। कारोबार में लाभ हो सकता है और किसी नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा हो सकती है। आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि के जातकों को वरीयान योग का अच्छा प्रभाव मिल सकता है। करियर में प्रगति के संकेत हैं और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। यात्रा के योग भी बन सकते हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों को आज संयम से काम लेने की जरूरत है। खर्च बढ़ सकता है, लेकिन वरीयान योग के कारण आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। व्यापार और नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभ दिला सकती है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए दिन शुभ रहेगा। वरीयान योग के कारण भाग्य का साथ मिल सकता है। आर्थिक लाभ के साथ-साथ पारिवारिक जीवन में खुशियां आ सकती हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।