Aaj Ka Rashifal 13 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 04 बजकर 07 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 28वाँ दिन, मासिक कार्तिगाई, अधिक मासिक शिवरात्रि, भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मेष राशि में सुबह 9 बजकर 25 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद वृष राशि में प्रवेश करेंगे।

साथ ही आज कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। ऐसे में चंद्रमा सिंह राशि से कर्म भाव में गोचर करेंगे। करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे। पिता के सहयोग से कोई बड़ा कार्य पूरा हो सकता है। वहीं आज चंद्रमा धनु राशि से षष्ठ भाव में रहेंगे। विरोधियों पर जीत मिल सकती है। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। खानपान संतुलित रखें। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेगा। आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वाणी पर संयम रखें, वरना किसी करीबी से विवाद हो सकता है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। कारोबार में लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके खर्च भाव में रहेंगे। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। मानसिक तनाव से बचने के लिए धैर्य रखें। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में भावुकता अधिक रह सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से लाभ भाव में रहेगा। आय बढ़ने के संकेत हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। नौकरी और व्यापार में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ साबित हो सकता है।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि से कर्म भाव में गोचर करेंगे। करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे। पिता के सहयोग से कोई बड़ा कार्य पूरा हो सकता है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलने से आज कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से नवम भाव में रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन थोड़ा सावधानी से बिताने की जरूरत है। चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे। अचानक खर्च या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। किसी भी काम में जल्दबाजी न करें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं। बिजनेस में साझेदारी से लाभ मिल सकता है। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में रहेंगे। विरोधियों पर जीत मिल सकती है। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। खानपान संतुलित रखें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में रहेगा। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में रहेंगे। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़ा लाभ मिल सकता है। माता का सहयोग मिलेगा। भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाई-बहनों का सहयोग मिल सकता है। नौकरी और व्यापार में नई शुरुआत के योग हैं। छोटी यात्रा लाभदायक हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।