Aaj Ka Rashifal 13 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 06 बजकर 49 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज मृगशिरा नक्षत्र सुबह 05 बजकर 41 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा आज मिथुन राशि में संचरण करेंगे।

आज वृष राशि राशि वालों को आज का दिन धन लाभ के नए अवसर लेकर आ सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। कारोबार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी। वहीं वृश्चिक राशि वालों को आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नए निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। व्यापार में लाभदायक सौदे हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नए अवसर सामने आ सकते हैं। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन धन लाभ के नए अवसर लेकर आ सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। कारोबार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आज आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ देगा। अमृत सिद्धि योग के कारण करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। व्यापार में नए ग्राहक मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए शुभ समाचार लेकर आ सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। व्यापार में लाभ होगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अमृत सिद्धि योग से रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं। नौकरी और व्यापार दोनों में उन्नति के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नए निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। व्यापार में लाभदायक सौदे हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज शुभ योग आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएंगे। करियर में प्रगति होगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर बनेंगे। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सफलता मिलने के संकेत हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी में सम्मान मिलेगा। व्यापार में लाभ होगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और यात्रा के योग बन सकते हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा। अमृत सिद्धि योग के प्रभाव से नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। व्यापार में लाभ होगा और नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने से कई कार्य आसानी से पूरे होंगे। करियर में नई संभावनाएं बनेंगी। व्यापार में लाभ और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।