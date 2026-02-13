Aaj Ka Rashifal 13 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी दोपहर 2 बजकर 25 मिनट तक रहेगी। साथ ही आज शुक्रवार का दिन है। इसके साथ ही आज चंद्रमा धनु राशि में संचऱण करेंगे। आज कृष्ण भीष्म द्वादशी, कुम्भ संक्रान्ति, विजया एकादशी, गण्ड मूल, विडाल योग है। ऐसे में कुछ राशियों को वाहन और प्रापर्टी की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवनसाथी की सलाह से लाभ हो सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशि (Aries Today Horoscope)

आज आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों की सराहना होगी और अधिकारी वर्ग प्रभावित हो सकता है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। व्यापारियों को नए ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

वृषभ राशि (Taurus Today Horoscope)

आज आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। छात्रों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल बनेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

मिथुन राशि (Gemini Today Horoscope)

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। मीडिया, लेखन या कला से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है। कार्यक्षेत्र में नई पहचान मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। मानसिक तनाव कम रहेगा।

कर्क राशि (Cancer Today Horoscope)

आज भावनात्मक रूप से संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन धैर्य रखें। वरिष्ठों के साथ विवाद से बचें। संपत्ति या जमीन से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा।

सिंह राशि (Leo Today Horoscope)

आज आपका नेतृत्व कौशल उभरकर सामने आएगा। व्यापार में नए सौदे फायदेमंद रहेंगे। नौकरी में पदोन्नति या प्रशंसा मिल सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं। सेहत अच्छी रहेगी।

कन्या राशि (Virgo Today Horoscope)

आज योजनाबद्ध तरीके से काम करना लाभकारी रहेगा। अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, खासकर मौसमी बीमारियों से बचाव करें। निवेश से पहले सलाह अवश्य लें।

तुला राशि (Libra Today Horoscope)

आज संतुलित व्यवहार आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगा। साझेदारी के कार्यों में लाभ होगा। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। नौकरी में परिवर्तन के योग बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

वृश्चिक राशि (Scorpio Today Horoscope)

आज रुके हुए कार्यों में गति आएगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। सेहत में सुधार होगा, लेकिन अधिक तनाव से बचें।

धनु राशि (Sagittarius Today Horoscope)

आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलने की संभावना है। धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं। नौकरी में स्थान परिवर्तन संभव है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें।

मकर राशि (Capricorn Today Horoscope)

आज कार्यक्षेत्र में व्यस्तता अधिक रहेगी। किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। निवेश के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन जोखिम से बचें। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी।

कुंभ राशि (Aquarius Today Horoscope)

आज नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए अच्छा समय है। मित्रों और सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आर्थिक मामलों में लाभ हो सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी।

मीन राशि (Pisces Today Horoscope)

आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कला, संगीत और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। आर्थिक लाभ के योग हैं। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी। परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम करना लाभकारी होगा।

यह भी पढ़ें:

डिस्क्लेमर: यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं, ग्रहों के गोचर और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता (Jansatta) इसकी सटीकता या इसके माध्यम से किए गए दावों (जैसे करियर या आर्थिक लाभ) की पुष्टि नहीं करता है। ज्योतिषीय भविष्यवाणियां केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं और इन्हें पेशेवर वित्तीय, कानूनी या निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय या निवेश से पहले संबंधित विषय के प्रमाणित ज्योतिषी, पंडित आदि से परामर्श अवश्य लें।