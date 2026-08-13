Aaj Ka Rashifal 13 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रात 08 बजकर 41 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 20वाँ दिन, इष्टि, गण्ड मूल, आडल योग, विडाल योग है। आज आश्लेषा नक्षत्र सुबह 06 बजकर 06 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा।

आज तुला राशि वालों को आज मित्रों और सामाजिक संपर्कों से लाभ मिलने के योग हैं। लंबे समय से रुकी हुई योजना पूरी हो सकती है। आय में वृद्धि के संकेत हैं और निवेश से लाभ मिल सकता है। कुंभ राशि वालों को साझेदारी से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और रिश्तों में मजबूती आएगी। व्यापारिक साझेदारों के साथ नए समझौते हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को सहयोगियों का साथ मिलेगा। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज सिंह राशि में गोचर करते चंद्रमा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों की सराहना होगी और नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। कारोबार में रुके हुए काम गति पकड़ेंगे तथा लाभ के नए अवसर बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर घरेलू जीवन और पारिवारिक मामलों को अधिक महत्वपूर्ण बनाएगा। परिवार के किसी सदस्य के साथ चल रहा मतभेद समाप्त हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में सोच-समझकर निवेश करें। वाहन या संपत्ति से जुड़ा कोई निर्णय लेने से पहले पूरी जांच करें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपका संवाद कौशल आपको लाभ दिलाएगा। नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। मीडिया, मार्केटिंग, लेखन और शिक्षा से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं। मानसिक उत्साह बना रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आपकी आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। खान-पान पर नियंत्रण रखें, अन्यथा पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तालमेल बना रहेगा। कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। अहंकार से बचकर निर्णय लें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपको धैर्य और संयम के साथ काम करने की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। नौकरी में पर्दे के पीछे किया गया प्रयास भविष्य में लाभ देगा। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य में नींद की कमी या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज मित्रों और सामाजिक संपर्कों से लाभ मिलने के योग हैं। लंबे समय से रुकी हुई योजना पूरी हो सकती है। आय में वृद्धि के संकेत हैं और निवेश से लाभ मिल सकता है। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर करियर में नई ऊंचाइयों की ओर संकेत कर रहा है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यापारियों को बड़े सौदे मिल सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। अधिक काम के कारण तनाव बढ़ सकता है, इसलिए आराम के लिए भी समय निकालें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ देगा। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक समाचार मिल सकता है। नौकरी और व्यवसाय में नई संभावनाएं बनेंगी। यात्रा लाभदायक रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से बचें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और जोखिम भरे निवेश से दूरी रखें। नौकरी में गोपनीय बातों को सार्वजनिक न करें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में पुरानी समस्या उभर सकती है, इसलिए नियमित जांच कराते रहें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज साझेदारी से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और रिश्तों में मजबूती आएगी। व्यापारिक साझेदारों के साथ नए समझौते हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को सहयोगियों का साथ मिलेगा। मानसिक संतुलन बनाए रखें और क्रोध से बचें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। विरोधी भी आपके कार्य की प्रशंसा कर सकते हैं। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और नियमित दिनचर्या अपनाएं। आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार होगा। परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।