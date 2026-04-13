Aaj Ka Rashifal 13 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि पूरे दिन रहेगी। वहीं आज वल्लभाचार्य जयन्ती, वरूथिनी एकादशी, पञ्चक है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कुंभ राशि में संचऱण करेंगे। वहीं आज सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बन रहा है।

साथ ही आज धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर 4 बजकर 03 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज कर्क राशि वालों को सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।। वहीं आज कन्या राशि वालों को नई योजनाओं में सफलता मिल सकती है और करियर में ग्रोथ के अवसर बनने के योग हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

Weekly Finance Horoscope 13 To 19 April 2026: अगले हफ्ते इन राशियों को करियर और कारोबार में तरक्की के योग, बन रहा बुधादित्य राजयोग, पढ़ें 12 राशियों का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

बुधादित्य राजयोग आपकी राशि से 12वें भाव पर बन रहा है। इसलिए आज मेष राशि वालों के लिए करियर में नई संभावनाएं बन सकती हैं। बुधादित्य राजयोग के प्रभाव से आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत देखने को मिल सकती है। बिजनेस में नए डील फाइनल हो सकते हैं और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपकी राशि से बुधादित्य राजयोग 11वें भाव पर बन रहा है। इसलिए वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। निवेश से लाभ मिल सकता है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली में बुधादित्य राजयोग कर्म भाव पर बन रहा है। इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद शुभ साबित हो सकता है। बुध की कृपा से आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी और कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलने के योग हैं। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

बुधादित्य राजयोग आपकी राशि से भाग्य स्थान पर बन रहा है। इसलिए कर्क राशि के लोगों को आज मानसिक शांति मिल सकती है। साथ ही सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव पर बुधादित्य राजयोग बन रहा है। इसलिए सिंह राशि के जातकों के लिए यह योग लाभकारी साबित हो सकता है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी उभरकर सामने आएगी। नौकरी और व्यापार दोनों में तरक्की के योग हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आपकी राशि से बुधादित्य राजयोग सातवें भाव पर बन रहा है। इसलिए कन्या राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग विशेष फलदायी रहेगा। नई योजनाओं में सफलता मिल सकती है और करियर में ग्रोथ के अवसर बनने के योग हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

बुधादित्य राजयोग आपकी राशि से छठे स्थान पर बन रहा है। इसलिए तुला राशि के लोगों को आज साझेदारी में लाभ मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली से बुधादित्य राजयोग पंचम भाव पर बन रहा है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों को आज थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपकी रणनीति आपको आगे बढ़ाएगी। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

बुधादित्य राजयोग आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर बन रहा है। इसलिए धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। शिक्षा और करियर में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। भाग्य का आपको साथ मिल सकता है। वाहन और प्रापर्टी खरीदने की सोच सकते हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आपकी राशि से बुधादित्य राजयोग तीसरे भाव पर बन रहा है। इसलिए मकर राशि वालों को आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी सराहना होगी और वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली के दूसरे भाव पर बुधादित्य राजयोग बन रहा है। इसलि आज कुंभ राशि के लिए आज नए संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं। नेटवर्किंग से लाभ मिलने के योग हैं और नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। साथ ही फंसा हुआ धन मिल सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

बुधादित्य राजयोग आपकी राशि से लग्न भाव पर बन रहा है। इसलिए मीन राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ के संकेत हैं। बुधादित्य राजयोग के प्रभाव से आपकी सोच में स्पष्टता आएगी और निर्णय सही साबित हो सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।