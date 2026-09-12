Aaj Ka Rashifal 12 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद शुक्लपक्ष की प्रतिपदा सुबह 07 बजकर 46 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वितीया शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 20वाँ दिन, सामवेद उपाकर्म, त्रिपुष्कर योग, आडल योग, विडाल योग है। आज उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 12 बजकर 55 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा सिंह राशि में कन्या राशि में संचरण करेंगे।

वृष राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में अच्छा रह सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। कारोबार में किसी नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। सिंह राशि आज सिंह राशि वालों के लिए त्रिपुष्कर योग करियर और आर्थिक मामलों में लाभकारी हो सकता है। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकता है। कारोबार में नई डील फाइनल होने की संभावना है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

सितंबर में कब है परिवर्तिनी एकादशी, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज त्रिपुष्कर योग आपके लिए प्रगति के नए रास्ते खोल सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं। व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है। धन संबंधी मामलों में दिन सकारात्मक रहेगा। उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में अच्छा रह सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। कारोबार में किसी नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य से सहयोग मिलेगा। हालांकि खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें। उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।

13 या 14 सितंबर कब है गणेश चतुर्थी, जानिए तिथि, मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा-विधि और शुभ योग

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

त्रिपुष्कर योग आपकी कार्यक्षमता को बढ़ा सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। व्यापार में सोच-समझकर लिया गया फैसला भविष्य में लाभ दे सकता है। उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। लंबे समय से अटके किसी काम में प्रगति होगी। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। धन कमाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं। परिवार के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा। उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

28 अक्टूबर को वैभव के दाता शुक्र होंगे उदय, मकर, कर्क, कन्या और कुंभ राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए त्रिपुष्कर योग करियर और आर्थिक मामलों में लाभकारी हो सकता है। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकता है। कारोबार में नई डील फाइनल होने की संभावना है। निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा के कन्या राशि में रहने से आज आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। त्रिपुष्कर योग का लाभ आपको कार्यों में सफलता के रूप में मिल सकता है। नई योजना शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। उपाय: गणेश जी की पूजा करें।

11 अक्टूबर को चंद्र और शुक्र बनाएंगे कलात्मक योग; कन्या, तुला, मेष और कुंभ राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों को आज अचानक आर्थिक लाभ मिल सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने से भविष्य में तरक्की का रास्ता खुल सकता है। कारोबार में ग्राहक और आय दोनों बढ़ने के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज त्रिपुष्कर योग आपके लिए पुराने काम पूरे कराने वाला साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर विजय मिलेगी। कारोबार में कोई महत्वपूर्ण फैसला भविष्य में फायदा दे सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। उपाय: भगवान शिव का अभिषेक करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों के लिए आज भाग्य मजबूत रहेगा। नई नौकरी, यात्रा या शिक्षा से संबंधित कोई शुभ अवसर मिल सकता है। व्यापारियों को बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। धन संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों को आज मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार में किसी शुभ समाचार से वातावरण प्रसन्न रहेगा। अनावश्यक विवाद से बचें। उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज त्रिपुष्कर योग आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है। आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं। नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उपाय: जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल का दान करें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों को आज करियर और धन के मामले में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से चल रही किसी परेशानी का समाधान मिल सकता है। व्यापार में नई शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। परिवार का सहयोग मिलेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी। उपाय: विष्णु जी की पूजा करें और पीले वस्त्र का दान करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।