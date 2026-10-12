Aaj Ka Rashifal 12 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रात 10 बजकर 13 मिनट तक रहेगी। वहीं इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 21वाँ दिन, चन्द्र दर्शन, आडल योग, विडाल योग है। आज स्वाती नक्षत्र रात 11 बजकर 52 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा तुला राशि में संचऱण करके शुक्र के साथ कलात्मक योग बना रहे हैं।

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन क्रिएटिव कामों में आगे बढ़ने का हो सकता है। मीडिया, लेखन, कला और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। लव लाइफ में कोई अच्छी बातचीत रिश्तों को मजबूत कर सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन योजनाएं बनाने और पुराने काम पूरे करने का है। कार्यक्षेत्र में आपकी तैयारी भविष्य में लाभ दे सकती है। व्यापारियों को किसी भी सौदे की शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों और कामकाज में तालमेल बनाने का है। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिल सकता है और व्यापार में किसी नए व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी, लेकिन पार्टनर की बातों को नजरअंदाज न करें। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और सेहत के लिए पर्याप्त आराम करें।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों के लिए कलात्मक योग कामकाज में नई प्रेरणा दे सकता है। नौकरी में अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने का मौका मिलेगा। व्यापारियों को ग्राहकों की पसंद समझने से लाभ मिल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें और परिवार के साथ बातचीत में नरमी बनाए रखें। पुराने काम पूरे करने पर मन प्रसन्न रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन क्रिएटिव कामों में आगे बढ़ने का हो सकता है। मीडिया, लेखन, कला और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। लव लाइफ में कोई अच्छी बातचीत रिश्तों को मजबूत कर सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन बिना जानकारी के निवेश करने से बचें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों का ध्यान आज परिवार और घर से जुड़े मामलों पर अधिक रह सकता है। घर की सजावट, खरीदारी या किसी पारिवारिक योजना पर चर्चा हो सकती है। कार्यक्षेत्र में अपने विचारों को शांत तरीके से रखें, इससे सहयोग मिलने की संभावना बढ़ेगी। पैसों के मामले में बजट बनाकर चलें और भावनाओं में आकर कोई बड़ा फैसला न लें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए आज बातचीत और संपर्कों के माध्यम से नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में आपकी प्रस्तुति और काम करने का तरीका लोगों को प्रभावित कर सकता है। व्यापार में प्रचार-प्रसार या नई योजना पर काम करना उपयोगी रहेगा। प्रेम संबंधों में अपने इमोशन को खुलकर बताएं। छोटी यात्रा या किसी जरूरी काम में व्यस्तता रह सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों पर ध्यान देने का दिन है। नौकरी में अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिल सकता है और व्यापार में किसी पुराने ग्राहक से संपर्क लाभदायक हो सकता है। खरीदारी करते समय जरूरत और बजट का ध्यान रखें। परिवार में किसी विषय पर बातचीत से गलतफहमी दूर हो सकती है। काम के दबाव के बीच आराम के लिए भी समय निकालें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि में शुक्र और चंद्रमा की मौजूदगी के कारण आज आपका आकर्षण, रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ने की संभावना है। कला, फैशन, संगीत, मीडिया और डिजाइन से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। नौकरी में नए विचारों की सराहना हो सकती है और व्यापार में ग्राहकों से संबंध मजबूत हो सकते हैं। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ सकता है। हालांकि, भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन योजनाएं बनाने और पुराने काम पूरे करने का है। कार्यक्षेत्र में आपकी तैयारी भविष्य में लाभ दे सकती है। व्यापारियों को किसी भी सौदे की शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए। रिश्तों में मन की बात साझा करने से तनाव कम हो सकता है। आर्थिक फैसलों में सावधानी रखें और समय पर नींद लेने की कोशिश करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों के लिए कलात्मक योग सामाजिक संपर्कों और नए विचारों के लिहाज से उपयोगी रह सकता है। नौकरी में टीम के साथ मिलकर काम करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। व्यापार में किसी मित्र या परिचित से नई योजना पर चर्चा हो सकती है। प्रेम जीवन में मुलाकात या बातचीत का अवसर मिल सकता है। आय बढ़ाने की योजना बनाएं, लेकिन लाभ की उम्मीद में अनावश्यक जोखिम न लें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों को आज करियर और अपनी इमेज पर ध्यान देना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखने का अवसर मिल सकता है। व्यापार में ग्राहकों के साथ अच्छे व्यवहार से फायदा हो सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों और काम के बीच बैलेंस बनाना जरूरी रहेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं और किसी भी निर्णय के लिए पर्याप्त समय लें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों के लिए आज सीखने, क्रिएटिव सोच और नए अनुभवों का दिन हो सकता है। नौकरी में किसी नई जिम्मेदारी या काम करने के नए तरीके पर विचार कर सकते हैं। व्यापार में प्रचार, डिजाइन और ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े प्रयास उपयोगी रह सकते हैं। प्रेम जीवन में एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी। यात्रा या पढ़ाई से जुड़े कामों में योजना बनाकर आगे बढ़ें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए आज आर्थिक योजना और रिश्तों में विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी में किसी पुराने काम का रिव्यू करना पड़ सकता है। व्यापार में साझेदारी से जुड़े मामलों में स्पष्ट बातचीत करें। प्रेम जीवन में भावनात्मक नजदीकी बढ़ सकती है, लेकिन छोटी बातों को लेकर अधिक सोचने से बचें। खर्चों का हिसाब रखें और अपनी दिनचर्या को अच्छी बनाने की कोशिश करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।