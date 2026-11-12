Aaj Ka Rashifal 12 November 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 06 बजकर 09 मिनट तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 22वाँ दिन, विंछुड़ो, गण्ड मूल, रवि योग, विडाल योग है। आज ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 02 बजकर 19 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में दोपहर 2 बजकर 19 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद धनु राशि में गोचर कर जाएंगे।

आज मकर राशि वालों को खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। कामकाज में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़े कामों में अच्छी खबर मिल सकती है। आज कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं और पुराने मित्रों से मुलाकात खुशी देगी। निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार जरूर करें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कामकाज में नई सफलता मिल सकती है। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आपको धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी होगी। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, लेकिन नौकरी और व्यापार में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। जीवनसाथी का सहयोग आपके काम आसान करेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपके लिए साझेदारी और रिश्तों के मामले में खास रह सकता है। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपको कामकाज में अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं और विरोधियों पर जीत हासिल हो सकती है। सेहत और खानपान का ध्यान रखें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए उत्साह और खुशियां लेकर आ सकता है। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें, जल्दबाजी में कोई फैसला न करें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी और व्यापार में नए लोगों से संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में लाभ दे सकते हैं। छोटी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में आपको फायदा मिल सकता है। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है और परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। वाणी पर नियंत्रण रखें और सोच-समझकर खर्च करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है। करियर में नए अवसर मिलेंगे और आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे। धन लाभ के भी संकेत हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। कामकाज में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़े कामों में अच्छी खबर मिल सकती है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं और पुराने मित्रों से मुलाकात खुशी देगी। निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार जरूर करें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपके करियर के लिए अनुकूल रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।