Aaj Ka Rashifal 12 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02 बजकर 52 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज हनुमान जयन्ती *तेलुगु, भद्रा, पञ्चक, सर्वार्थ सिद्धि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कुंभ राशि में शाम 7 बजकर 55 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे

साथ ही आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। साथ ही आज मेष राशि वालों को आज आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। रूचक महापुरुष राजयोग के प्रभाव से करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आज मिथुन राशि वालों को आज आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। मित्रों और रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा। रूचक महापुरुष राजयोग के प्रभाव से करियर में नई योजना सफल हो सकती है। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। रूचक महापुरुष राजयोग के प्रभाव से करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी और व्यापार में लाभ के संकेत हैं। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। सेहत अच्छी रहेगी।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। हालांकि कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। रूचक योग आपको विरोधियों पर विजय दिला सकता है। पुराने रुके कार्य पूरे हो सकते हैं।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। मित्रों और रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा। रूचक महापुरुष राजयोग के प्रभाव से करियर में नई योजना सफल हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा हो सकती है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

रूचक महापुरुष राजयोग आपके लिए भाग्यवृद्धि कराने वाला साबित हो सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। निवेश से फायदा हो सकता है। हालांकि क्रोध और जल्दबाजी से बचना होगा। सेहत का ध्यान रखें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज साझेदारी के कार्यों में सफलता मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। रूचक योग के प्रभाव से नए लोगों से संपर्क लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

मंगल की मजबूत स्थिति आपको ऊर्जा और आत्मबल प्रदान करेगी। प्रतियोगी परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए शानदार रहेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। रूचक महापुरुष राजयोग संतान पक्ष से शुभ समाचार दिला सकता है। आर्थिक लाभ संभव है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

घर-परिवार से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। संपत्ति और वाहन सुख मिलने के योग हैं। करियर में स्थिरता आएगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। मानसिक तनाव कम होगा।

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कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटी यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं। मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है। रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं। रूचक महापुरुष राजयोग आपकी वाणी और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।