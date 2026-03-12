Aaj Ka Rashifal 12 March 2026: फ्यूचर पंचांग अनुसार आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज गुरुवार का दिन है। आज गण्ड मूल, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज मूल नक्षत्र है। वहीं सूर्य और मंगल की युति से मंगलादित्य राजयोग बन रहा है। ऐसे में धनु राशि वालों के साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। हैं। वहीं वृष राशि वालों को नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मेष राशि के लिए कुंभ राशि में बन रहा मंगलादित्य राजयोग लाभ और आय के भाव में बनने जा रहा है। इस दिन आपको करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ के योग बनेंगे और मित्रों का सहयोग मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि के लिए यह योग कर्म भाव में बनने जा रहा है। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनेंगे।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि के लिए मंगलादित्य राजयोग भाग्य भाव में बनने जा रहा है। भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं और शिक्षा या प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि के लिए यह योग अष्टम भाव में बन रहा है, इसलिए थोड़ा सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है। अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि के लिए मंगलादित्य राजयोग सप्तम भाव में प्रभाव डालेगा। व्यापार में साझेदारी से लाभ हो सकता है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि के लिए यह योग षष्ठ भाव में बन रहा है। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में जीत मिलने के योग हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है और मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि के लिए मंगलादित्य राजयोग पंचम भाव में प्रभाव डाल सकता है। छात्रों के लिए यह समय अच्छा रह सकता है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि के लिए यह योग चतुर्थ भाव में बन रहा है। संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और माता का सहयोग मिलेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि के लिए मंगलादित्य राजयोग तृतीय भाव में प्रभाव डाल सकता है। साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं और छोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि के लिए यह योग द्वितीय भाव को प्रभावित करेगा। आर्थिक मामलों में सुधार हो सकता है। धन संचय के अवसर मिलेंगे और परिवार में सुखद वातावरण रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि में ही मंगलादित्य राजयोग बन रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह योग विशेष प्रभावशाली हो सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि के लिए यह योग द्वादश भाव में बन रहा है। खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।