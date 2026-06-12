Aaj Ka Rashifal 12 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 07 बजकर 36 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज पुपुरुषोत्तम मास का 27वाँ दिन, परम एकादशी पारण, अधिक कृष्ण रामलक्ष्मण द्वादशी, शुक्र प्रदोष व्रत, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज अश्वनी नक्षत्र सुबह 06 बजकर 28 मिनट तक है। वहीं उसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में तुला राशि वालों को दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी। साझेदारी के कामों में लाभ मिल सकता है। व्यापारियों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। महालक्ष्मी राजयोग से आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने के संकेत हैं। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। वहीं मीन राशि वालों को आज आर्थिक मामलों में सफलता मिलने के संकेत हैं। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। नौकरी और कारोबार में लाभ के अवसर प्राप्त होने के योग हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आपकी राशि में बन रहा महालक्ष्मी राजयोग आत्मविश्वास और आर्थिक लाभ दिला सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। हालांकि अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

महालक्ष्मी राजयोग का सकारात्मक प्रभाव आपकी आय में वृद्धि करा सकता है। दोस्तों और संपर्कों से लाभ मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई उपलब्धि मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ साबित हो सकता है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

करियर के लिहाज से आज का दिन शानदार रह सकता है। अधिकारियों का सहयोग मिलने के योग हैं। व्यवसाय में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विदेश से जुड़े मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें। हालांकि निवेश से भविष्य में लाभ मिलने के संकेत हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलने के योग हैं। सेहत सामान्य रहेगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी। साझेदारी के कामों में लाभ मिल सकता है। व्यापारियों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। महालक्ष्मी राजयोग से आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने के संकेत हैं। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने के योग हैं। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अच्छा अवसर मिल सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

महालक्ष्मी राजयोग आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। संतान से जुड़ी कोई शुभ खबर मिल सकती है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के योग हैं। निवेश से फायदा हो सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

घर और संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना सकते हैं। आर्थिक मामलों में दिन शुभ रहने के संकेत हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपकी वाणी और संवाद कौशल से लाभ मिलेगा। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटे व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रह सकता है। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सफलता मिलने के संकेत हैं। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। नौकरी और कारोबार में लाभ के अवसर प्राप्त होने के योग हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।