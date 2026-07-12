Aaj Ka Rashifal 12 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 10 बजकर 29 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्दशी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज रोहिणी व्रत, रवि प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, भद्रा, विडाल योग है। आज रोहिणी नक्षत्र सुबह 08 बजकर 29 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा आज वृष राशि में शाम 7 बजकर 6 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे।

आज सिंह राशि राशि वालों को करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। व्यापार में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वहीं मीन राशि वालों साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे। कारोबार में विस्तार के अवसर मिलेंगे। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

महालक्ष्मी राजयोग आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का संकेत दे रहा है। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और नए काम में सफलता मिल सकती है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपकी राशि में बना महालक्ष्मी राजयोग सबसे अधिक लाभदायक साबित हो सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कारोबार में लाभ होगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। निवेश के लिए दिन शुभ है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, लेकिन आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और मानसिक तनाव कम होगा। सेहत का ध्यान रखें।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आय में वृद्धि के संकेत हैं। मित्रों और संपर्कों से लाभ मिल सकता है। कारोबार में नई योजना सफल हो सकती है। जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। व्यापार में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलेगा और लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी और व्यवसाय दोनों में लाभ होगा। यात्रा से भी फायदा मिल सकता है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें, लेकिन अचानक लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं। साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

दांपत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। व्यापार में नए समझौते लाभ देंगे। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज कंप्टीशन में सफलता मिलने के योग हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय भी संतुलित रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा और मन प्रसन्न रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और संतान से सुखद समाचार मिल सकता है। निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। कारोबार में नई उपलब्धि मिल सकती है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

घर-परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। संपत्ति या वाहन संबंधी मामलों में लाभ होगा। नौकरी और व्यापार दोनों में स्थिरता बनी रहेगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे। कारोबार में विस्तार के अवसर मिलेंगे। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।