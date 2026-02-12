Aaj Ka Rashifal 12 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज गुरुवार का दिन है। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृश्चिक से धनु राशि में संचऱण करेंगे। साथ ही आज ज्येष्ठा नक्षत्र 01:42 पीएम तक तक रहेगा। वहीं उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा। आज महर्षि दयानन्द सरस्वती जयन्ती, भद्रा, विंछुड़ो, गण्ड मूल, आडल योग, विडाल योग है। ऐसे में कुछ राशियों के लोगों को निवेश से लाभ हो सकता है। साथ ही संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशि (Aries Today Horoscope)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा।

वृषभ राशि (Taurus Today Horoscope)

धैर्य और संयम से काम लेना आज जरूरी रहेगा। व्यापार में लाभ के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर खानपान में सावधानी बरतें।

मिथुन राशि (Gemini Today Horoscope)

आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए अच्छा है। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की संभावना है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

कर्क राशि (Cancer Today Horoscope)

परिवार से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण खबर मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें।

सिंह राशि (Leo Today Horoscope)

आज आपका नेतृत्व कौशल उभरकर सामने आएगा। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। नौकरीपेशा लोगों को नई परियोजना मिल सकती है। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें।

कन्या राशि (Virgo Today Horoscope)

आज का दिन व्यस्तता भरा रहेगा। काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य में थोड़ी थकान महसूस हो सकती है।

तुला राशि (Libra Today Horoscope)

सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी। साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल रहेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio Today Horoscope)

आज किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है। नौकरी में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक लाभ के नए स्रोत बन सकते हैं। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें।

धनु राशि (Sagittarius Today Horoscope)

भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। निवेश में लाभ मिल सकता है। पारिवारिक सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा।

मकर राशि (Capricorn Today Horoscope)

आज सावधानी से निर्णय लें। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशि (Aquarius Today Horoscope)

नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। व्यापार में विस्तार के योग हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

मीन राशि (Pisces Today Horoscope)

आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नौकरी में तरक्की के संकेत हैं। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

यह भी पढ़ें:

डिस्क्लेमर: यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं, ग्रहों के गोचर और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता (Jansatta) इसकी सटीकता या इसके माध्यम से किए गए दावों (जैसे करियर या आर्थिक लाभ) की पुष्टि नहीं करता है। ज्योतिषीय भविष्यवाणियां केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं और इन्हें पेशेवर वित्तीय, कानूनी या निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय या निवेश से पहले संबंधित विषय के प्रमाणित ज्योतिषी, पंडित आदि से परामर्श अवश्य लें।