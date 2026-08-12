Aaj Ka Rashifal 12 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या रात 10 बजकर 06 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 19वाँ दिन, हरियाली अमावस्या, आदि अमावसाई, सूर्य ग्रहण *पूर्ण, दर्श अमावस्या, अन्वाधान, श्रावण अमावस्या, गण्ड मूल, आडल योग है। आज पुष्य नक्षत्र सुबह 07 बजकर 59 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा।

वृश्चिक राशि वालों को भाग्य से जुड़े मामलों में धैर्य रखें। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लंबी यात्रा की योजना फिलहाल टालना बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। मकर राशि वालों आज का दिन वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों में संयम रखना आवश्यक होगा। किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। व्यापारिक साझेदारों के साथ पारदर्शिता बनाए रखें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज ग्रहण का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन और घर-परिवार से जुड़े मामलों पर दिखाई दे सकता है। घर में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में धैर्य रखने से लाभ होगा। आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्च से बचें। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। शाम के समय किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न हो सकता है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

ग्रहण का प्रभाव आपके साहस, संचार और छोटे निवेशों पर रहेगा। किसी करीबी से मतभेद होने की संभावना है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में जल्दबाजी से बचें। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज धन संबंधी मामलों में सतर्कता आवश्यक है। ग्रहण के कारण अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लें। परिवार का सहयोग मिलेगा लेकिन वाणी पर संयम रखें। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, जिन्हें समझदारी से अपनाना लाभकारी रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आपकी राशि में सूर्य ग्रहण होने से आज का दिन सबसे अधिक संवेदनशील रह सकता है। मानसिक तनाव या आत्ममंथन की स्थिति बन सकती है। बड़े फैसले लेने से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। नौकरी और व्यापार में धैर्य से काम लेने पर स्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में होगी।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज ग्रहण का प्रभाव आपके खर्च और मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। अनावश्यक यात्राओं से बचें। पुराने रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। विदेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। ध्यान और पूजा-पाठ से मानसिक शांति मिलेगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आर्थिक लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन मित्रों के साथ लेन-देन में सावधानी रखें। करियर में नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलने की संभावना है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

करियर और प्रतिष्ठा के मामले में आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। ग्रहण के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापारियों को लाभ के अवसर मिलेंगे। परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

भाग्य से जुड़े मामलों में धैर्य रखें। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लंबी यात्रा की योजना फिलहाल टालना बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी में पदोन्नति की चर्चा शुरू हो सकती है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

ग्रहण का प्रभाव अचानक होने वाले बदलावों का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों में लापरवाही न करें। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। निवेश सोच-समझकर करें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों में संयम रखना आवश्यक होगा। किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। व्यापारिक साझेदारों के साथ पारदर्शिता बनाए रखें। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

प्रतिस्पर्धा और कार्यक्षेत्र में सफलता के संकेत हैं। हालांकि ग्रहण के कारण कार्यभार बढ़ सकता है। विरोधियों से सावधान रहें। नियमित दिनचर्या अपनाएं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। पुराने कर्ज से राहत मिलने के योग हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। संतान से जुड़ी चिंता दूर हो सकती है। निवेश और शेयर बाजार में सोच-समझकर निर्णय लें। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।