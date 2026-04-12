Aaj Ka Rashifal 12 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष दशमी तिथि पूरे दिन रहेगी। वहीं आज भद्रा, पञ्चक, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मकर राशि में संचऱण करेंगे।

साथ ही आज श्रवण नक्षत्र दोपहर 3 बजकर 14 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम और रिश्तों के लिए दिन शानदार साबित हो सकता है। छात्रों को सफलता मिल सकती है। वहीं आज मीन राशि वालों कोआत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके निर्णय सही साबित हो सकते हैं। नई योजनाएं सफल होने के योग हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मूलांक 6 वाले लोग कैसे होते हैं, जानें पर्सनैलिटी और करियर-कारोबार के बारे में सबकुछ

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। शुभ योग के प्रभाव से करियर में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं, लेकिन कार्यों में जल्दबाजी से बचें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

धन लाभ के योग बन रहे हैं। निवेश के लिए समय अच्छा साबित हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और रिश्तों में मजबूती आने की संभावना है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपको कामकाज में सफलता मिल सकती है। शुभ योग के कारण रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। बाहर का खाना खाने से बचें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज के दिन आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के संकेत हैं। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना हो सकती है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखें, नहीं तो बजट बिगड़ सकता है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

शुभ योग आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। साझेदारी के कामों में सफलता मिल सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है। कार्यस्थल पर चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन शुभ योग के प्रभाव से आप उन्हें पार कर लेंगे।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

प्रेम और रिश्तों के लिए दिन शानदार साबित हो सकता है। छात्रों को सफलता मिल सकती है। वहीं देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

घर-परिवार में खुशियों का माहौल रह सकता है। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। मानसिक शांति बनी रहेगी।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आपकी मेहनत रंग ला सकती है। संचार और नेटवर्किंग से फायदा होगा। छोटी यात्राएं लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

शुभ योग आपके लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके निर्णय सही साबित हो सकते हैं। नई योजनाएं सफल होने के योग हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।