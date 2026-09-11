Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या सुबह 08 बजकर 56 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 19वाँ दिन, पोला, वृषभोत्सव, इष्टि, भाद्रपद अमावस्या, आडल योग है। आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 01 बजकर 56 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा सिंह राशि में शाम 7 बजकर 8 मिनट संचरण कर रहे हैं। उसके बाद कन्या राशि में संचरण करेंगे।

कर्क राशि वालों के लिए आज आज धन और पारिवारिक मामलों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा। आय के नए स्रोत तलाशने का अवसर मिल सकता है। व्यापारियों को किसी पुराने संपर्क से फायदा हो सकता है। तुला राशि आज अपने खर्च और आर्थिक योजनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी पुराने निवेश से लाभ की उम्मीद बन सकती है। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है। चंद्रमा का गोचर आपको अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें। परिवार में किसी सदस्य की बात को लेकर थोड़ी नाराजगी हो सकती है। उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ दे सकता है। रुके हुए कामों को गति मिलने के संकेत हैं। नौकरी और व्यापार में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात लाभकारी हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रमा का राशि परिवर्तन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन उसका परिणाम भी मिलेगा। आर्थिक मामलों में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। घर-परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज धन और पारिवारिक मामलों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा। आय के नए स्रोत तलाशने का अवसर मिल सकता है। व्यापारियों को किसी पुराने संपर्क से फायदा हो सकता है। हालांकि भावनाओं में आकर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लें। दांपत्य जीवन में सहयोग मिलेगा। उपाय: चंद्रमा को दूध मिले जल से अर्घ्य दें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आपके लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रमा के कारण आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और आप अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा हो सकती है। शाम के बाद कामकाज को व्यवस्थित करने पर अधिक ध्यान रहेगा। परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज चंद्रमा का प्रवेश आपकी राशि में होने से मन में नई ऊर्जा महसूस हो सकती है। अधूरे काम पूरे करने की इच्छा बढ़ेगी। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है और व्यापार में नई योजना बन सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने के संकेत हैं। हालांकि छोटी बातों को लेकर अधिक चिंता करने से बचें। उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपको अपने खर्च और आर्थिक योजनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी पुराने निवेश से लाभ की उम्मीद बन सकती है। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। प्रेम जीवन में बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी। उपाय: जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्तु का दान करें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आपके लिए आज का दिन लाभकारी रह सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है। व्यापार में संपर्क बढ़ेंगे और भविष्य में इनका लाभ मिल सकता है। धन की स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। मित्रों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज करियर के लिहाज से सकारात्मक दिन रह सकता है। नौकरी में अधिकारियों की नजर आपके काम पर रहेगी, इसलिए लापरवाही न करें। व्यापारियों को नई डील मिल सकती है। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आपको काम के साथ-साथ अपनी सेहत और मानसिक शांति पर भी ध्यान देना होगा। कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धन से जुड़ा कोई फैसला सोच-समझकर लें। परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह लाभ देगी। यात्रा की योजना बन सकती है। उपाय: काले तिल का दान करें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके लिए आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अच्छा रह सकता है। पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। उपाय: शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में अपनी योजनाओं को लेकर गंभीर रहेंगे। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी से संबंधित कोई सूचना मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रह सकता है। उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।