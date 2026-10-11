Aaj Ka Rashifal 11 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 09 बजकर 30 मिनट तक रहेगी। वहीं इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 20वाँ दिन, महाराजा अग्रसेन जयन्ती, नवरात्रि प्रारम्भ, घटस्थापना, इष्टि, द्विपुष्कर योग, आडल योग है। आज चित्रा नक्षत्र रात 10 बजकर 32 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद स्वाती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा कन्या राशि में सुबह 10 बजकर 4 मिनट तक रहेंगे। वहीं उसके बाद तुला राशि में गोचर कर जाएंगे।

आज कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन धन और करियर के लिहाज से अच्छा रहेगा। अचानक आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की चर्चा हो सकती है। मकर राशि वालों के लिए आज आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नौकरी में आपके काम की तारीफ होगी। व्यापार में नई साझेदारी का प्रस्ताव आ सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए उत्साह से भरा रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। द्विपुष्कर योग के प्रभाव से धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिलेगा। आर्थिक मामलों में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी करने वालों को अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पुराने संपर्कों से लाभ हो सकता है। व्यापार में लाभ बढ़ने के संकेत हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन धन और करियर के लिहाज से अच्छा रहेगा। अचानक आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की चर्चा हो सकती है। घर-परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी बात को महत्व मिलेगा। द्विपुष्कर योग के प्रभाव से कोई रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो सकता है। व्यापारियों को लाभ का मौका मिलेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष लाभकारी रह सकता है। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलने के योग हैं। धन कमाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में फायदा दे सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज तुला राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। करियर में बदलाव का विचार कर रहे हैं तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में ग्राहक बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रिश्तों में चल रही गलतफहमी दूर हो सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन उपलब्धियों वाला रहेगा। मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में पुरानी योजना से फायदा होगा। धन संबंधी कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह विचार करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने की संभावना है। करियर में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। विदेश या दूर स्थान से जुड़ा काम आगे बढ़ सकता है। व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों के लिए आज आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नौकरी में आपके काम की तारीफ होगी। व्यापार में नई साझेदारी का प्रस्ताव आ सकता है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज कुंभ राशि वालों को करियर में बड़ा फायदा मिल सकता है। आपकी कोई पुरानी योजना सफल हो सकती है। द्विपुष्कर योग के कारण धन लाभ के अवसर बढ़ेंगे। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। व्यापार में लाभ बढ़ सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक या शुभ कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।