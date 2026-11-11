Aaj Ka Rashifal 11 November 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि दोपहर 03 बजकर 53 मिनट तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 21वाँ दिन, भैया दूज, यम द्वितीया, चित्रगुप्त पूजा, चन्द्र दर्शन, विंछुड़ो, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज अनुराधा नक्षत्र सुबह 11 बजकर 38 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे।

आज कर्क राशि वालों को भाग्य का साथ मिल सकता है। अमृत सिद्धि योग के प्रभाव से नौकरी और व्यापार में अच्छे अवसर मिलेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आज तुला राशि वालों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग से नौकरी में नई उपलब्धि हासिल हो सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आपको करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। कारोबार में सोच-समझकर लिया गया फैसला धन लाभ करा सकता है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है। अमृत सिद्धि योग के प्रभाव से नौकरी में तरक्की और कारोबार में नए अवसर मिलने के संकेत हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए नई उम्मीद लेकर आ सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग से कार्यक्षेत्र में सफलता और अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। अमृत सिद्धि योग के प्रभाव से नौकरी और व्यापार में अच्छे अवसर मिलेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। सर्वार्थ सिद्धि योग से करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। किसी पुराने विवाद का समाधान मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपके लिए सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। अमृत सिद्धि योग के प्रभाव से नौकरी में प्रमोशन और कारोबार में लाभ के संकेत हैं। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपको मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग से नौकरी में नई उपलब्धि हासिल हो सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए खास रह सकता है। अमृत सिद्धि योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी। धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपको कामकाज में थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सर्वार्थ सिद्धि योग से किसी पुराने काम में सफलता मिल सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें और निवेश में जल्दबाजी न करें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। अमृत सिद्धि योग के प्रभाव से कारोबार में अच्छा मुनाफा और नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। दोस्तों का सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज करियर के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग से नई योजनाओं में सफलता मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से सराहना और धन लाभ मिल सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ दे सकता है। अमृत सिद्धि योग के प्रभाव से रुके हुए काम पूरे होने और आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार में कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।