Aaj Ka Rashifal 10 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 03 बजकर 24 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज भद्रा, पञ्चक, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज शतभिषा नक्षत्र रहेगा। साथ ही आज धनु राशि वालों को दांपत्य जीवन और साझेदारी के मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। मंगल का प्रभाव रिश्तों में गर्माहट बढ़ा सकता है। आज कुंभ राशि वालों के साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

24 घंटे बाद ग्रहों के सेनापति मंगल करेंगे अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश, मीन, कन्या और सिंह राशि के जीवन पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज मंगल का आपकी ही राशि में गोचर आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ाएगा। लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी और व्यापार में नई शुरुआत के संकेत मिलेंगे। परिवार में आपकी बातों को महत्व मिलेगा। हालांकि गुस्से और अहंकार से बचना होगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

मंगल का गोचर खर्चों में बढ़ोतरी करा सकता है। विदेश या दूर स्थान से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आय के नए स्रोत बन सकते हैं। मंगल का गोचर सामाजिक दायरा बढ़ा सकता है। दोस्तों और संपर्कों से लाभ मिलने के योग हैं। व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

करियर के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है। नौकरी में पद और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। मंगल का प्रभाव कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता को मजबूत करेगा। अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर रहेंगे। परिवार के लिए समय निकालें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

मंगल का गोचर अचानक धन लाभ या निवेश से जुड़े मामलों में बदलाव ला सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। धैर्य के साथ निर्णय लेना लाभकारी रहेगा।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

दांपत्य जीवन और साझेदारी के मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। मंगल का प्रभाव रिश्तों में गर्माहट बढ़ा सकता है। व्यापारिक साझेदारी में लाभ के संकेत हैं, लेकिन विवाद से बचना होगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

मंगल आपके स्वामी ग्रह हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए सकारात्मक साबित हो सकता है। शत्रुओं पर विजय मिलने के योग हैं। नौकरी और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। निवेश और शेयर बाजार से जुड़े मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

घर-परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। मंगल का गोचर भूमि, भवन और वाहन सुख दिला सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। छोटी यात्राओं से लाभ मिलने के योग हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आर्थिक मामलों में सुधार हो सकता है। मंगल का गोचर धन और वाणी पर प्रभाव डालेगा। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं।