Aaj Ka Rashifal 11 March 2026: वैदिक पंचांग अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज बुधवार का दिन है। आज शीतला अष्टमी, बसोड़ा, वर्षी तप आरम्भ, कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, विंछुड़ो, गण्ड मूल, आडल योग। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में रात को 10 बजकर 10 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद वह धनु राशि में प्रवेश करेंगे।

साथ ही आज ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 10:00 पी एम तक रहेगा। वहीं उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में मिथुन राशि से जुड़े व्यापारियों को भी नए अवसर मिल सकते हैं। वहीं सिंह राशि वालों के लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मेष राशि वालों के लिए दिन सकारात्मक रहने वाला है। सिद्धि योग के प्रभाव से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और व्यापार में भी लाभ के संकेत हैं। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह दिन आर्थिक मामलों में शुभ साबित हो सकता है। सिद्धि योग के कारण निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि के लोगों के लिए सिद्धि योग करियर में प्रगति के संकेत दे रहा है। किसी नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। व्यापारियों को भी नए अवसर मिल सकते हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों के लिए दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। हालांकि सिद्धि योग के कारण किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है। परिवार के किसी सदस्य से शुभ समाचार मिल सकता है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि के जातकों के लिए सिद्धि योग भाग्य का साथ दिला सकता है। नौकरी और कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि के लोगों के लिए यह दिन तरक्की के संकेत दे रहा है। सिद्धि योग के प्रभाव से करियर में नई संभावनाएं बन सकती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों के लिए दिन शुभ रहने वाला है। सिद्धि योग के कारण भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। नौकरी और व्यापार में लाभ के योग हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि के जातकों को आज अपने कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह है। हालांकि सिद्धि योग के कारण मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सुधार होगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। सिद्धि योग के प्रभाव से करियर में प्रगति के योग बन रहे हैं। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि के लोगों को आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है। सिद्धि योग के कारण वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह दिन शुभ अवसर लेकर आ सकता है। सिद्धि योग के प्रभाव से आर्थिक लाभ और नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। सिद्धि योग के कारण रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। व्यापार में लाभ और परिवार में खुशहाली के संकेत हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।