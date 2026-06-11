Aaj Ka Rashifal 11 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की एकादशी तिथि रात को 10 बजकर 36 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 26वाँ दिन, परम एकादशी, पञ्चक, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, विडाल योग। इसके साथ ही आज चंद्रमा मीन राशि में सुबह 8 बजकर 16 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद मेष राशि में गोचर करेंगे।

साथ ही आज रेवती नक्षत्र सुबह 08 बजकर 16 मिनट तक है। वहीं उसके बाद अश्वनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में सिंह राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं। नौकरी और व्यापार में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे। वहीं धनु राशि वालों को घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को संयम से काम लेने की जरूरत है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए कार्यों की शुरुआत के लिए दिन अच्छा साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए धैर्य बनाए रखें। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिल सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। दोस्तों की मदद से रुके हुए काम पूरे होंगे। व्यापार में लाभ के योग हैं। छात्रों के लिए दिन शुभ रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

करियर में उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अधिकारियों से सराहना मिल सकती है। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा। निवेश सोच-समझकर करें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं। नौकरी और व्यापार में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें। जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ सकती है। पार्टनरशिप में किए गए कार्यों में सफलता मिल सकती है। व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलने के योग हैं। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। पुराने विवाद समाप्त होने की संभावना है। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। छात्रों के लिए दिन सकारात्मक रह सकता है। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। निवेश के लिए समय अच्छा माना जा रहा है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को संयम से काम लेने की जरूरत है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

साहस और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। छोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ रहने के योग हैं

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। वाणी में मधुरता बनाए रखें। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। खानपान का ध्यान रखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।