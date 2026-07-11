Aaj Ka Rashifal 11 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज योगिनी एकादशी पारण, कृष्ण रामलक्ष्मण द्वादशी, गौण योगिनी एकादशी, वैष्णव योगिनी एकादशी, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग है। आज कृत्तिका नक्षत्र सुबह 11 बजकर 03 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा आज वृष राशि में संचरण करेंगे।

आज मकर राशि राशि वालों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नौकरी में सम्मान बढ़ेगा और व्यापार में नई योजनाएं सफल होंगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी दोस्त से मुलाकात हो सकती है। वहीं कर्क राशि वालों के आज रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी और कारोबार दोनों में लाभ के योग हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

त्रिपुष्कर योग से आज करियर में प्रगति के योग बनेंगे। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और व्यापार में लाभ की संभावना है। परिवार का साथ मिलेगा और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है। व्यापार में लाभ होगा और रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और सेहत अच्छी रहेगी।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में नए संपर्क लाभ देंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा और मानसिक उत्साह बना रहेगा। देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी और कारोबार दोनों में लाभ के योग हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

त्रिपुष्कर योग से भाग्य का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। नौकरी में प्रशंसा मिलेगी और व्यापार में लाभ होगा। परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

करियर में उन्नति के संकेत हैं। व्यापार में लाभदायक अवसर मिलेंगे। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभ देगा। नौकरी और कारोबार में सफलता मिलेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक लाभ होगा और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नौकरी में सम्मान बढ़ेगा और व्यापार में नई योजनाएं सफल होंगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी दोस्त से मुलाकात हो सकती है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

नई शुरुआत के लिए दिन शुभ है। करियर और कारोबार में सकारात्मक बदलाव आएंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। नौकरी और व्यापार में सफलता के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।