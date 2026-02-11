Aaj Ka Rashifal 11 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 9 बजकर 58 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज बुधवार का दिन है। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचऱण करेंगे। साथ ही आज अनुराधा नक्षत्र 10:53 एएम तक तक रहेगा। वहीं उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। आज भद्रा, विंछुड़ो, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, आडल योग है। ऐसे में आज कुछ राशियों करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। साथ ही कारोबारी वर्ग कोई बड़ी डील कर सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशि (Aries Today Horoscope)

आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। पारिवारिक मामलों में किसी बड़े की सलाह फायदेमंद साबित हो सकती है। जल्दबाज़ी में कोई निर्णय लेने से बचें।

वृषभ राशि (Taurus Today Horoscope)

आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की जरूरत है। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट पर ध्यान दें। नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। दांपत्य जीवन में तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा।

मिथुन राशि (Gemini Today Horoscope)

आज बातचीत और संपर्क आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। कामकाज में नए अवसर मिल सकते हैं। सेहत को लेकर लापरवाही न करें, विशेषकर थकान और तनाव से बचें।

कर्क राशि (Cancer Today Horoscope)

आज भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें। पारिवारिक मामलों में आपकी भूमिका अहम रहेगी। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।

सिंह राशि (Leo Today Horoscope)

आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। नेतृत्व क्षमता के कारण आपको सराहना मिल सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ के संकेत हैं। रिश्तों में स्पष्टता रखें, गलतफहमियां दूर होंगी।

कन्या राशि (Virgo Today Horoscope)

आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर दिन सामान्य है, लेकिन खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा।

तुला राशि (Libra Today Horoscope)

आज रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। कला, मीडिया या डिजाइन से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। किसी जरूरी काम में देरी हो सकती है, धैर्य रखें।

वृश्चिक राशि (Scorpio Today Horoscope)

आज गोपनीय मामलों में सतर्कता जरूरी है। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें। परिवार में किसी मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। मानसिक शांति के लिए खुद को समय दें।

धनु राशि (Sagittarius Today Horoscope)

आज यात्रा के योग बन सकते हैं, जो लाभदायक रहेंगे। शिक्षा और करियर से जुड़े निर्णय आपके पक्ष में जाएंगे। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी।

मकर राशि (Capricorn Today Horoscope)

आज मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा।

कुंभ राशि (Aquarius Today Horoscope)

आज नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। नौकरी में बदलाव या नए प्रस्ताव की संभावना है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। जल्दबाज़ी में किसी पर भरोसा न करें।

मीन राशि (Pisces Today Horoscope)

आज मन थोड़ा असमंजस में रह सकता है। कामकाज में फोकस बनाए रखना जरूरी होगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। परिवार का सहयोग आपको मानसिक बल देगा।

डिस्क्लेमर: यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं, ग्रहों के गोचर और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता (Jansatta) इसकी सटीकता या इसके माध्यम से किए गए दावों (जैसे करियर या आर्थिक लाभ) की पुष्टि नहीं करता है। ज्योतिषीय भविष्यवाणियां केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं और इन्हें पेशेवर वित्तीय, कानूनी या निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय या निवेश से पहले संबंधित विषय के प्रमाणित ज्योतिषी, पंडित आदि से परामर्श अवश्य लें।