Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 18वाँ दिन, श्रावण शिवरात्रि, द्वितीय मंगला गौरी व्रत, मासिक शिवरात्रि, भद्रा, आडल योग, विडाल योग है। आज पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10 बजकर 09 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। आज शशि आदित्य राजयोग, बुधादित्य राजयोग, हंस राजयोग और गजकेसरी राजयोग बन रहे हैं।

मिथुन राशि वालों को आज का दिन सकारात्मक रहेगा। सिद्धि योग के कारण अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। व्यापार में लाभदायक सौदा हाथ लग सकता है। आज कन्या राशि वालों आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है। सिद्धि योग आपकी योजनाओं को सफल बनाने में मदद करेगा। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज शशि आदित्य और बुधादित्य राजयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अवसर मिलेगा।

हंस राजयोग के प्रभाव से परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। घर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं।

गजकेसरी राजयोग आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक तनाव कम होगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज संचार और संपर्क के माध्यम से लाभ मिलने के योग हैं। बुधादित्य राजयोग व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों और नए अनुबंध का मार्ग खोलेगा। कार्यस्थल पर आपकी योजनाओं की सराहना होगी।

शशि आदित्य राजयोग परिवार के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

गजकेसरी राजयोग धन संबंधी मामलों में राहत देगा। पुराने अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। यात्रा लाभदायक रहेगी।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में दिन अच्छा रहेगा। बुधादित्य राजयोग आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता का लाभ दिलाएगा। इंटरव्यू या मीटिंग में सफलता मिलने की संभावना है।

हंस राजयोग धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाएगा। परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

गजकेसरी राजयोग से निवेश और बचत में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपकी राशि में एक साथ चार शुभ राजयोग बनने से दिन अत्यंत शुभ रहेगा। शशि आदित्य और गजकेसरी राजयोग से मान-सम्मान बढ़ेगा और महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलेगी।

बुधादित्य राजयोग नौकरी और कारोबार में उन्नति के नए अवसर देगा। नई जिम्मेदारी मिलने के साथ आय बढ़ने के भी संकेत हैं।

हंस राजयोग पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास चरम पर रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, लेकिन बुधादित्य राजयोग नई आय के स्रोत भी बना सकता है। विदेश या दूर स्थान से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है।

शशि आदित्य राजयोग मानसिक उलझनों को कम करेगा। वरिष्ठ लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा।

गजकेसरी राजयोग भविष्य की योजनाओं को गति देगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज मित्रों और सामाजिक संपर्कों से लाभ मिलेगा। बुधादित्य राजयोग करियर में नई उपलब्धि दिला सकता है। प्रमोशन या वेतन वृद्धि की चर्चा हो सकती है।

हंस राजयोग धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सम्मान दिलाएगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

गजकेसरी राजयोग आर्थिक लाभ और निवेश में सफलता देगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। शशि आदित्य राजयोग अधिकारियों से प्रशंसा दिलाएगा। नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।

बुधादित्य राजयोग व्यापार विस्तार के लिए शुभ रहेगा। कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है।

हंस और गजकेसरी राजयोग से परिवार में खुशियां आएंगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। हंस राजयोग धार्मिक यात्रा और शुभ कार्यों के योग बना रहा है। लंबे समय से रुका काम पूरा हो सकता है।

बुधादित्य राजयोग करियर में नए अवसर देगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिल सकता है।

गजकेसरी राजयोग धन लाभ और निवेश में सफलता देगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। शशि आदित्य राजयोग कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेगा। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।

बुधादित्य राजयोग साझेदारी के कार्यों में सफलता दिलाएगा। परिवार का सहयोग बना रहेगा।

हंस राजयोग आध्यात्मिक उन्नति देगा और गजकेसरी राजयोग आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज साझेदारी और वैवाहिक जीवन के लिए दिन शुभ रहेगा। बुधादित्य राजयोग नए व्यापारिक समझौते करा सकता है। नौकरी में सहयोगियों का साथ मिलेगा।

शशि आदित्य राजयोग रिश्तों में विश्वास बढ़ाएगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

गजकेसरी राजयोग से आर्थिक लाभ होगा। निवेश और बचत के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज विरोधियों पर विजय मिलने के संकेत हैं। बुधादित्य राजयोग कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा को नई पहचान दिलाएगा। अधूरे कार्य पूरे होंगे।

हंस राजयोग स्वास्थ्य में सुधार और मानसिक शांति देगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

गजकेसरी राजयोग से आय में वृद्धि हो सकती है। व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलने के योग हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन रचनात्मक कार्यों और शिक्षा के लिए बेहद शुभ रहेगा। हंस राजयोग आपकी राशि के स्वामी गुरु के प्रभाव को मजबूत करेगा, जिससे आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ेगी।

बुधादित्य और शशि आदित्य राजयोग प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है।

गजकेसरी राजयोग धन लाभ, सम्मान और नई उपलब्धियां दिला सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दिन उत्साहपूर्ण बीतेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।