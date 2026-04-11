Aaj Ka Rashifal 11 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष नवमी तिथि पूरे दिन रहेगी। वहीं आज सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मकर राशि में संचऱण करेंगे। 

साथ ही आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 1 बजकर 39 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज वृष राशि वालों को निवेश के लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहने के संकेत हैं। वहीं आज कुंभ राशि वालों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ होने की संभावना है, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मूलांक 6 वाले लोग कैसे होते हैं, जानें पर्सनैलिटी और करियर-कारोबार के बारे में सबकुछ

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए उन्नति लेकर आ सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि गुस्से पर नियंत्रण रखें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती। निवेश के लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहने के संकेत हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ होने की संभावना है, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

मानसिक शांति बनी रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। नौकरी में कोई नया प्रोजक्ट मिल सकती है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग से भाग्य का साथ मिल सकता है। नई योजनाएं सफल होने के योग हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ सकता है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर बाहर का खान-पान से बचें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिल सकता है। रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता आ सकती है। आर्थिक स्थिति बेहतर होने की संभावना है।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कार्यस्थल पर तनाव हो सकता है। निवेश सोच-समझकर करें। सेहत का ध्यान रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग से लाभ मिल सकता है। यात्रा के योग बन सकते हैं। शिक्षा और करियर में सफलता मिलने की संभावना है। परिवार का सहयोग मिल सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज का दिन मिलाजुला रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। धैर्य बनाए रखें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। दोस्तों और परिवार का सहयोग मिलेगा। दिन शुभ रह सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग से विशेष लाभ मिल सकता है। करियर में उन्नति और धन लाभ के योग हैं। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। वहीं देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।