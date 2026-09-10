Aaj Ka Rashifal 10 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी सुबह 10 बजकर 33 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 18वाँ दिन, पिठोरी अमावस्या, दर्श अमावस्या, अन्वाधान, दैव सावर्णि मन्वादि, गण्ड मूल, आडल योग है। आज मघा नक्षत्र दोपहर 02 बजकर 04 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं।

वृष राशि वालों के लिए आज मेहनत का परिणाम मिलने के योग हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी योजना की तारीफ हो सकती है। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। कन्या राशि वालों को आज आज आपको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। प्रतियोगिता या परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए दिन उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में किसी गलती को सुधारने का मौका मिलेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज सिद्ध और साध्य योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में रुका हुआ काम दोबारा गति पकड़ सकता है। धन के मामले में जल्दबाजी से बचें। परिवार में किसी सदस्य की सलाह उपयोगी साबित होगी।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज मेहनत का परिणाम मिलने के योग हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी योजना की तारीफ हो सकती है। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। सिद्ध योग किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा कराने में मदद करेगा, जबकि साध्य योग नई योजना पर काम शुरू करने का उत्साह देगा।

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और जरूरतमंद को चावल का दान करें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज बातचीत और संपर्कों से लाभ मिलेगा। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। व्यापार में नए ग्राहक या कारोबारी अवसर सामने आ सकते हैं। किसी पुराने विवाद को बातचीत से सुलझाने का प्रयास सफल हो सकता है।

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें और हरी मूंग का दान करें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक रह सकता है। अटका हुआ भुगतान मिलने की संभावना है। घर-परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। सिद्ध योग आपकी मेहनत को परिणाम में बदलने में सहायक रहेगा।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और जरूरतमंद को दूध या चावल का दान करें।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा के सिंह राशि में रहने से आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। नौकरी और कारोबार में नेतृत्व क्षमता का लाभ मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। शाम के बाद साध्य योग आपको किसी पुराने लक्ष्य पर दोबारा गंभीरता से काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। प्रतियोगिता या परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए दिन उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में किसी गलती को सुधारने का मौका मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और हरी सब्जियों का दान करें।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों को आज साझेदारी और संपर्कों से फायदा मिल सकता है। कारोबार में नई डील की संभावना बन सकती है। नौकरी में आपकी कार्यशैली वरिष्ठों को प्रभावित करेगी। साध्य योग किसी अधूरे लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का अवसर देगा।

उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें और कन्याओं को मिठाई खिलाएं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीति कामयाब हो सकती है। पुरानी समस्या का समाधान निकलने के संकेत हैं। धन से जुड़ा कोई फैसला सोच-समझकर लें। परिवार में किसी करीबी से महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। सिद्ध योग आपके प्रयासों को सफलता की ओर ले जा सकता है।

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने की संभावना है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। कारोबार में विस्तार की योजना बना सकते हैं। यात्रा से लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और पीली वस्तु का दान करें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों के लिए आज मेहनत और अनुशासन का दिन है। कार्यक्षेत्र में लंबित काम पूरे करने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत हो सकती है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भविष्य में लाभ दे सकती है।

उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल का दान करें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज नए विचारों पर काम करने का अवसर मिलेगा। नौकरी में आपकी रचनात्मकता की सराहना हो सकती है। कारोबारियों को कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। साध्य योग आपको किसी बड़े लक्ष्य के लिए व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने में मदद करेगा।

उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज सिद्ध योग आपकी योजनाओं को पूरा करने में सहायक हो सकता है। धन लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी में अटके हुए काम पूरे होंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। किसी पुराने परिचित से महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और जरूरतमंद को केले या पीली मिठाई का दान करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।