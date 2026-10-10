Aaj Ka Rashifal 10 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात 09 बजकर 19 मिनट तक रहेगी। वहीं इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 19वाँ दिन, सर्वपितृ अमावस्या, दर्श अमावस्या, अन्वाधान, आश्विन अमावस्या, आडल योग है। आज हस्त नक्षत्र रात 09 बजकर 42 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे और सूर्य देव भी कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, जिससे शशि आदित्य राजयोग बन रहा है।

आज शशि आदित्य राजयोग का प्रभाव मेष राशि वालों के लिए कामकाज में सकारात्मक रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आपकी मेहनत अधिकारियों की नजर में आएगी। आज वृष राशि वालों को भाग्य का साथ मिल सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आ सकती है। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आप कोई नई योजना बना सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज शशि आदित्य राजयोग का प्रभाव आपके लिए कामकाज में सकारात्मक रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आपकी मेहनत अधिकारियों की नजर में आएगी। व्यापार में कोई पुराना सौदा फायदा दे सकता है। धन के मामले में दिन अच्छा रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के साथ चल रही गलतफहमी दूर हो सकती है।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आ सकती है। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आप कोई नई योजना बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

शशि आदित्य राजयोग आज आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी बात को महत्व मिलेगा। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो कोई अच्छा अवसर सामने आ सकता है। व्यापार में धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में सुख-शांति रहेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज करियर के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का परिणाम मिल सकता है। व्यापार में अटका हुआ काम पूरा होने की संभावना है। धन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। घर-परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज शशि आदित्य राजयोग आपके लिए नई उपलब्धियों के दरवाजे खोल सकता है। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की चर्चा हो सकती है। व्यापारियों को कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। धन लाभ के साथ बचत पर भी ध्यान दें। सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है, क्योंकि कन्या राशि में शशि आदित्य राजयोग बन रहा है। नौकरी में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है और मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। व्यापार में नई डील या बड़ा लाभ मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार और वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक माहौल रहेगा। निवेश में लाभ के योग बन रहे हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपको अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। खर्च पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए लाभकारी रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली की तारीफ होगी। व्यापार में किसी पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है। धन कमाने के नए अवसर सामने आएंगे। प्रेम जीवन में चल रही परेशानी बातचीत से दूर हो सकती है। परिवार में माहौल अच्छा रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

शशि आदित्य राजयोग के प्रभाव से आज भाग्य आपका साथ दे सकता है। नौकरी में तरक्की का रास्ता खुल सकता है। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। धन लाभ के योग हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में फायदा दे सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आपको अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना होगा। मेहनत करने पर सफलता जरूर मिलेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में सोच-समझकर फैसला लेने से फायदा होगा। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी। परिवार के किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज शशि आदित्य राजयोग का प्रभाव आपके करियर के लिए सकारात्मक रह सकता है। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है। व्यापार में नई साझेदारी से लाभ होने की संभावना है। धन से जुड़ी समस्या दूर हो सकती है। जीवनसाथी के साथ भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आपके लिए दिन मिलाजुला रहने वाला है, लेकिन मेहनत से अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। नौकरी में किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। धन खर्च करते समय सावधानी रखें। परिवार में किसी सदस्य की सफलता से खुशी मिलेगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।