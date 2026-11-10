Aaj Ka Rashifal 10 November 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02 बजे तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 20वाँ दिन, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, बलि प्रतिपदा, द्यूत क्रीडा, गुजराती नया साल, इष्टि, विंछुड़ो, आडल योग है। आज विशाखा नक्षत्र सुबह 9 बजकर 19 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे।

मेष राशि वालों के लिए शोभन योग लाभकारी रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी और कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और परिवार में खुशियां आएंगी। सिंह राशि वालों को आज करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। कारोबार में नई डील फाइनल होने से आर्थिक लाभ के योग हैं। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा और कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

Govardhan Puja Vrat Katha In Hindi: गोवर्धन पूजा पर अवश्य पढ़ें ये व्रत कथा, भगवान कृष्ण होंगे प्रसन्न, पढ़ें यहां पौराणिक कथा

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मेष राशि वालों के लिए शोभन योग लाभकारी रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी और कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और परिवार में खुशियां आएंगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिल सकता है। नौकरी और व्यापार में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

Govardhan 2026 LIVE: 09 या 10 नवंबर कब होगी गोवर्धन पूजा, जानिए सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, पूजा- विधि और आरती

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि वालों के लिए शोभन योग सकारात्मक परिणाम दे सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सुखद रह सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। धन से जुड़ी परेशानियां कम होंगी और परिवार में कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों को आज करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। कारोबार में नई डील फाइनल होने से आर्थिक लाभ के योग हैं। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा और कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है।

आज या कल कब होगी गोवर्धन पूजा; जानें तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा- विधि, मंत्र और आरती

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि वालों के लिए शोभन योग आर्थिक मामलों में शुभ रह सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और व्यापार में मुनाफा बढ़ सकता है। निवेश से जुड़े फैसलों में सोच-समझकर आगे बढ़ें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं और धन लाभ के अवसर मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में खुशहाली और प्रेम बढ़ेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों को आज मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। नौकरी में नई उपलब्धि हासिल होने के योग हैं और कारोबार में लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों के लिए शोभन योग भाग्य का साथ लेकर आ सकता है। रुके हुए काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन धन और करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है। कारोबार में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है और नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों को आज नई योजनाओं से लाभ मिल सकता है। शोभन योग के प्रभाव से नौकरी और व्यापार में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने विवाद सुलझ सकते हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आ सकता है। करियर में उन्नति और कारोबार में आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।