Aaj Ka Rashifal 10 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 03 बजकर 06 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज पञ्चक, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मकर राशि में दोपहर 12 बजकर 12 मिनट तक संचरण करेंंगे। वहीं उसके बाद कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। जिससे कुंभ राशि में राहु और चंद्र का अशुभ ग्रहण योग बनेगा।

साथ ही आज धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा । साथ ही आज कर्क राशि वालों को आज का दिन मानसिक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। ग्रहण योग के प्रभाव से इमोशनल उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पैसों के लेन-देन में सतर्क रहें। आज मकर राशि वालों को आर्थिक मामलों में आज सावधानी जरूरी है। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन मिला-जुला रह सकता है। ग्रहण योग के प्रभाव से मन में बेचैनी रह सकती है। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

करियर और कारोबार के मामलों में आज सावधानी बरतने की जरूरत है। नौकरी में अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखें। ग्रहण योग के कारण अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सेहत का ध्यान रखें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ दे सकता है, लेकिन जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। राहु-चंद्रमा की युति के कारण किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति बन सकती है, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दिन मानसिक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। ग्रहण योग के प्रभाव से इमोशनल उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पैसों के लेन-देन में सतर्क रहें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही न करें।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

दांपत्य जीवन और साझेदारी के मामलों में सावधानी बरतें। किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का फल मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज विरोधियों पर जीत मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। ग्रहण योग के कारण स्वास्थ्य पर थोड़ा असर पड़ सकता है, इसलिए खानपान का ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में गलतफहमी बढ़ने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रह सकता है। शेयर बाजार या जोखिम वाले निवेश में सोच-समझकर कदम उठाएं। मानसिक तनाव से बचें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

घर-परिवार के मामलों में आज सतर्क रहने की जरूरत है। माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें। ग्रहण योग के प्रभाव से मन में अस्थिरता बनी रह सकती है। शाम के समय कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज साहस और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिल सकती है। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। राहु-चंद्रमा की युति के कारण किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आर्थिक मामलों में आज सावधानी जरूरी है। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें। नौकरी और व्यापार में स्थिति सामान्य रहेगी। निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आपकी राशि में ग्रहण योग बन रहा है, इसलिए मानसिक तनाव और भ्रम की स्थिति बन सकती है। किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें। सेहत का विशेष ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में धैर्य और संयम से काम लेना लाभकारी रहेगा। ध्यान और मेडिटेशन करने से राहत मिल सकती है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज खर्चों में वृद्धि हो सकती है। विदेश या दूर स्थान से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। ग्रहण योग के प्रभाव से नींद और मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार के सदस्यों का योग मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।