Aaj Ka Rashifal 10 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की दशमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 25वाँ दिन, भद्रा, पञ्चक, गण्ड मूल, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 09 बजकर 21 मिनट तक है। वहीं उसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में मिथुन राशि वालों को करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शनि-चंद्रमा की युति कार्यक्षेत्र में मेहनत बढ़ाएगी, लेकिन भविष्य में इसका लाभ मिल सकता है। अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखें। वहीं कन्या राशि वालों को दांपत्य जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। बिजनेस में नए समझौते हो सकते हैं। शनि और चंद्रमा का प्रभाव रिश्तों में गंभीरता बढ़ाएगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

घर की सीढ़ियों के नीचे क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज शनि और चंद्रमा की युति आपके मन को थोड़ा बेचैन कर सकती है। कामकाज में दबाव रहेगा, लेकिन धैर्य रखने से परिस्थितियां संभल जाएंगी। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। खर्च बढ़ सकते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर चिंता बनी रह सकती है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन आर्थिक मामलों में अच्छा रह सकता है। शनि और चंद्रमा का संयोग आपकी आय और लाभ के भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे रुका हुआ पैसा मिलने के संकेत हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा। निवेश सोच-समझकर करें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शनि-चंद्रमा की युति कार्यक्षेत्र में मेहनत बढ़ाएगी, लेकिन भविष्य में इसका लाभ मिल सकता है। अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखें। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। शनि और चंद्रमा का प्रभाव आपको जीवन के गंभीर पहलुओं पर सोचने के लिए प्रेरित करेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। छात्रों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज सावधानी से काम करने की जरूरत है। शनि-चंद्रमा की युति अचानक खर्च और मानसिक तनाव बढ़ा सकती है। वाहन चलाते समय सतर्क रहें। किसी पुराने विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करें। सेहत का ध्यान रखें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

दांपत्य जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। बिजनेस में नए समझौते हो सकते हैं। शनि और चंद्रमा का प्रभाव रिश्तों में गंभीरता बढ़ाएगा। आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपको मेहनत का फल मिल सकता है। नौकरी और व्यापार में स्थिति बेहतर होगी। विरोधियों पर जीत मिल सकती है। शनि और चंद्रमा की युति से स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए दिनचर्या संतुलित रखें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रह सकता है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। शनि-चंद्रमा का प्रभाव आपको भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित करेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

घर-परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। माता की सेहत का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं। शनि और चंद्रमा का संयोग मानसिक रूप से थोड़ा संवेदनशील बना सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। शनि और चंद्रमा की युति आपको नई योजनाओं पर गंभीरता से काम करने के लिए प्रेरित करेगी। छोटी यात्रा के योग हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें। खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे। शनि और चंद्रमा का प्रभाव आपको भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आपकी राशि में शनि और चंद्रमा की युति बन रही है, जिससे मानसिक उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है। हालांकि आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। ध्यान और योग करने से लाभ मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।