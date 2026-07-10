Aaj Ka Rashifal 10 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी सुबह 08 बजकर 16 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज मासिक कार्तिगाई, योगिनी एकादशी, भद्रा, विडाल योग है। आज भरणी नक्षत्र दोपहर 01 बजकर 15 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा आज मेष राशि में शाम 6 बजकर 44 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद चंद्रमा करेंगे वृष राशि में संचरण करेंगे।

आज मिथुन राशि राशि वालों को खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। विदेश या दूर स्थान से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। नौकरी में धैर्य से काम लें। व्यापार में नई योजना लाभ दे सकती है। मानसिक तनाव कम होगा। वहीं तुला राशि वालों को आज किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। निवेश सोच-समझकर करें। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। व्यापार में पुराने अनुभव लाभ दिलाएंगे। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपकी वाणी और धन भाव को मजबूत करेगा। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए दिन शुभ है। करियर में सफलता मिलने के योग हैं। व्यापारियों को अच्छे लाभ के संकेत हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। विदेश या दूर स्थान से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। नौकरी में धैर्य से काम लें। व्यापार में नई योजना लाभ दे सकती है। मानसिक तनाव कम होगा। ध्यान और योग करने से लाभ मिलेगा।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रह सकता है। मित्रों की मदद से कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन या तारीफ मिलने के संकेत हैं। व्यापार में आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार में खुशहाली रहेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

करियर के क्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

भाग्य आज आपका साथ देगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। नौकरी और व्यापार में नई संभावनाएं बनेंगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। निवेश सोच-समझकर करें। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। व्यापार में पुराने अनुभव लाभ दिलाएंगे। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। नौकरी में नई उपलब्धि मिल सकती है। व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

कंपटीशन में सफलता मिलने के योग हैं। नौकरी में विरोधियों पर विजय मिलेगी। व्यापार में लाभ के नए अवसर बनेंगे। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा और ऊर्जा बनी रहेगी।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आकस्मिक धनलाभ हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ रहेगा। परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

घर-परिवार से जुड़े कार्य पूरे होंगे। संपत्ति संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। व्यापार में निवेश लाभदायक रहेगा। माता का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास के साथ किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में छोटी यात्रा लाभदायक रहेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।