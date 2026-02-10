Aaj Ka Rashifal 10 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 7 बजकर 27 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आज मंगलवार का दिन है। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचऱण करेंगे। साथ ही आज विशाखा नक्षत्र सुबह 7 बजकर 55 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू हो जाएगी। वहीं आज विंछुड़ो, आडल योग है। साथ ही अभिजीत मुहूर्त और घ्रुव योग भी है। साथ ही आज कुछ राशियों के लोगों को निवेश से लाभ हो सकता है। साथ ही फंसा हुआ धन मिल सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल

आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना हो सकती है। रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। पारिवारिक मामलों में आपकी भूमिका अहम रहेगी, हालांकि किसी छोटे विवाद को बातचीत से सुलझाना बेहतर होगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन थकान महसूस हो सकती है।

23 फरवरी से कुंभ, मिथुन और वृष राशि के जातकों के जीवन में पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव, 18 महीने बाद मंगल करेंगे कुंभ राशि में प्रवेश

वृषभ राशिफल

आज आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। वर्ना नुकसान हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव रह सकता है, लेकिन दिन के अंत तक स्थिति संभल जाएगी। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। भावनात्मक मामलों में जल्दबाजी से बचें।

मिथुन राशिफल

आज का दिन नए अवसर लेकर आ सकता है। करियर में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। संचार कौशल आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दोस्तों या सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग भी बन सकते हैं। मानसिक रूप से आप काफी सक्रिय रहेंगे।

कर्क राशिफल

आज भावनाओं में बहने से बचना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन किसी पुराने मुद्दे पर दोबारा चर्चा हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

सिंह राशिफल

आज का दिन मान-सम्मान में वृद्धि का संकेत देता है। नेतृत्व क्षमता सामने आएगी और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। नौकरी और व्यापार दोनों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। आत्मविश्वास के साथ विनम्रता बनाए रखें।

कन्या राशिफल

आज आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। छोटे-छोटे कार्यों में भी सावधानी जरूरी है। ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। निजी जीवन में स्पष्ट संवाद से गलतफहमियां दूर होंगी।

तुला राशिफल

आज का दिन संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को लाभ मिल सकता है। करियर में नए विकल्पों पर विचार करेंगे। परिवार और दोस्तों का साथ मनोबल बढ़ाएगा। निर्णय लेते समय दिल और दिमाग दोनों का संतुलन रखें।

वृश्चिक राशिफल

आज आपको मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। निजी जीवन में थोड़ी संवेदनशीलता बनी रह सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें।

धनु राशिफल

आज का दिन सीखने और आगे बढ़ने का है। नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। नौकरी या व्यापार में विस्तार के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, लेकिन अति-उत्साह से बचना जरूरी है।

मकर राशिफल

आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का भरोसा मिलेगा। आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना जरूरी है।

कुंभ राशिफल

आज रचनात्मक सोच आपको आगे बढ़ाएगी। नए विचारों से लाभ मिलने की संभावना है। करियर में बदलाव या नई दिशा पर विचार कर सकते हैं। सामाजिक जीवन सक्रिय रहेगा। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखना फायदेमंद रहेगा।

मीन राशिफल

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। कामकाज में धीरे-धीरे सुधार होगा। परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। सेहत को लेकर आराम और संतुलन जरूरी रहेगा।

यह भी पढ़ें:

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, लोक कथाओं और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। वेबसाइट इसकी सत्यता या वैज्ञानिक प्रमाण की पुष्टि नहीं करती है। इसे व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर ही अपनाएं। किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह लें।