Aaj Ka Rashifal 10 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी सुबह 08 बजे तक रहेगी। वहीं उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 16वाँ दिन, प्रथम चातुर्मास का 17वाँ दिन, कामिका एकादशी पारण, द्वितीय श्रावण सोमवार व्रत, सोम प्रदोष व्रत, भद्रा, विडाल योग है। आज आर्द्रा नक्षत्र दोपहल 12 बजकर 26 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पुनर्वसुनक्षत्र शुरू होगा।

आज सिंह राशि वालों की नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को महत्व मिलेगा और नई उपलब्धि हासिल हो सकती है। आज कर्क राशि वालों भाग्य का साथ मिलेगा। द्विपुष्कर योग के प्रभाव से लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। वहीं मन प्रसन्न रहेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज वज्र योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। लंबे समय से रुके कार्यों में गति मिलेगी और विरोधियों पर बढ़त बना सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं।

सिद्धि योग के प्रभाव से व्यापार में नई डील या नया ग्राहक मिल सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी और धन लाभ के अवसर बनेंगे।

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ से बचें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन धैर्य और समझदारी से काम लेने का है। वज्र योग आपको कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी।

सिद्धि योग के प्रभाव से निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। कारोबार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है।

परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। खान-पान का ध्यान रखें और पर्याप्त आराम करें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपकी संवाद क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी। वज्र योग से आत्मबल बढ़ेगा और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफलता मिलेगी।

सिद्धि योग करियर में उन्नति के अवसर लेकर आ सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। धन संबंधी मामलों में राहत मिलेगी।

दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक तनाव कम रहेगा।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना लाभदायक रहेगा। वज्र योग आपको हर चुनौती का डटकर सामना करने की शक्ति देगा।

सिद्धि योग के कारण नौकरी और व्यापार में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।

परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मौसम संबंधी समस्याओं से सावधान रहें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को महत्व मिलेगा और नई उपलब्धि हासिल हो सकती है।

सिद्धि योग व्यापारियों के लिए लाभकारी रहेगा। आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं। निवेश सोच-समझकर करें।

जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। वज्र योग आपको कठिन निर्णय लेने में मदद करेगा।

सिद्धि योग के प्रभाव से करियर में तरक्की के योग हैं। व्यापार में लाभ होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतेंगे। वज्र योग कार्यों में मजबूती देगा और विरोधियों की योजनाएं विफल हो सकती हैं।

सिद्धि योग नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ रहेगा। धन लाभ और पदोन्नति के अवसर बन सकते हैं।

परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज साहस और आत्मविश्वास से बड़े फैसले लेने में सफलता मिलेगी। वज्र योग आपको चुनौतियों से बाहर निकालने में मदद करेगा।

सिद्धि योग के प्रभाव से कारोबार में अच्छा मुनाफा हो सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ देगा। वज्र योग से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं।

सिद्धि योग शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और करियर में सफलता दिला सकता है। आर्थिक मामलों में लाभ होगा।

परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज अनुशासन और मेहनत का लाभ मिलेगा। वज्र योग से कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी।

सिद्धि योग के कारण प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ होगा और पुराने निवेश से फायदा मिलेगा।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। वज्र योग आत्मबल बढ़ाएगा और कार्यों में सफलता दिलाएगा।

सिद्धि योग आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दे रहा है। नौकरी और व्यापार दोनों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। वज्र योग मानसिक मजबूती देगा और महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिलाएगा।

सिद्धि योग के प्रभाव से धन लाभ, करियर में उन्नति और नए अवसर मिलने की संभावना है। व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा।

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।