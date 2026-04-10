Aaj Ka Rashifal 10 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात को 11 बजकर 15 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज कालाष्टमी, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा धनु राशि में शाम 6 बजकर 4 मिनट तक संचऱण करेंगे। वहीं उसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे।

साथ ही आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सुबह 11 बजकर 28 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज वृष राशि वालों को भाग्य का साथ मिल सकता है, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। वहीं आज कन्या राशि वालों को प्रेम संबंधों में मजबूती देखने को मिल सकती है। छात्रों के लिए समय अच्छा है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

21 अप्रैल को गुरु और चंद्रमा बनाएंंगे गजकेसरी राजयोग, मिथुन, कन्या और सिंह राशि वालों के जीवन पर पड़ सकता है पॉजिटिव असर

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। करियर में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बॉस से तालमेल बनाकर रखें। जल्दबाजी नुकसान दे सकती है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपकी राशि से चंद्रमा नवम भाव पर संचरण कर रहे हैं। इसलिए आज आपको भाग्य का साथ मिल सकता है, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए अच्छा साबित हो सकता है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर हैं, जिससे अचानक खर्च या मानसिक चिंता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली से चंद्रमा सप्तम भाव पर संचरण कर रहे हैं। इसलिए इस दौरान आपके दांपत्य जीवन में सुधार देखने को मिल सकता है। साथ ही पार्टनर का सहयोग मिलने के योग हैं। बिजनेस में नई साझेदारी फायदेमंद हो सकती है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव पर संचऱण कर रहे हैं। इसलिए आपको शत्रुओं पर विजय मिल सकती है। नौकरी और कारोबार में तरक्की मिल सकती है, लेकिन सेहत थोड़ी नरम रह सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव पर संचरण कर रहे हैं। इसलिए प्रेम संबंधों में मजबूती देखने को मिल सकती है। छात्रों के लिए समय अच्छा है। कला, संगीत और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव पर चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। इसलिए इस दौरान घर-परिवार में खुशी का माहौल रह सकता है। साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। वहीं इस समय आप कोई लग्जरी आयटम खरीद सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव पर संचऱण कर रहे हैं। इसलिए आज आपके साहस और आत्मविश्वास बढ़ने को देकने को मिलेगा। छोटी यात्राएं लाभकारी रह सकती हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलने की संभावना है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव पर संचरण कर रहे हैं। इसलिए आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। साथ ही धन लाभ के योग हैं, लेकिन वाणी पर संयम रखें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में संचरण कर रहे हैं। लेकिन आत्मविश्वास बढ़ सकता है। साथ ही नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है, लेकिन भावनात्मक निर्णय से बचें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आपके द्वादश भाव में चंद्रमा संचऱण कर रहे हैं। इसलिए आज खर्च बढ़ सकते हैं। मानसिक तनाव हो सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ हो सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज चंद्रमा एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। आय में वृद्धि होगी। मित्रों और नेटवर्क से लाभ मिलेगा। इच्छाएं पूरी हो सकती हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।