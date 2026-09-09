Aaj Ka Rashifal 09 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्दशी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 17वाँ दिन, मासिक शिवरात्रि, भद्रा, गण्ड मूल, आडल योग, विडाल योग है। आज आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 03 बजकर 14 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा मघा राशि में संचरण कर रहे हैं।

वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से आज का दिन महत्वपूर्ण रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता सामने आएगी। अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। व्यापार में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। मकर राशि वालों को आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है। साझेदारी के काम में पारदर्शिता बनाए रखें। नौकरी में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर आपकी रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत कर सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे। प्रेम जीवन में साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा।

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके घरेलू और पारिवारिक मामलों पर विशेष प्रभाव डाल सकता है। घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को काम का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन मेहनत का परिणाम भी मिलेगा। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें। परिवार के किसी सदस्य से भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा।

उपाय: भगवान शिव का ध्यान करें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपकी बातचीत और संपर्कों से लाभ मिलने के योग हैं। चंद्रमा का सिंह गोचर आपकी संवाद क्षमता को प्रभावशाली बना सकता है। व्यापारियों को नए ग्राहक या कारोबारी अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। छोटी यात्रा भी हो सकती है।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपका ध्यान धन और पारिवारिक सुरक्षा पर अधिक रहेगा। आय के नए साधनों पर विचार कर सकते हैं। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। पुराने निवेश से लाभ की उम्मीद बन सकती है, लेकिन जोखिम वाले निवेश से बचना बेहतर रहेगा। परिवार में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता होगी।

उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी ही राशि में होने से आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है। आप महत्वपूर्ण फैसले लेने की स्थिति में रहेंगे। करियर में नई जिम्मेदारी या अवसर मिल सकता है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेंगे। हालांकि अहंकार से बचना जरूरी होगा।

उपाय: सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल दें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपको अपने खर्च और मानसिक तनाव पर नियंत्रण रखना होगा। कामकाज में पर्दे के पीछे चल रही किसी योजना पर ध्यान देना पड़ सकता है। विदेश या दूर स्थान से जुड़ा कोई अवसर सामने आ सकता है। अनावश्यक खरीदारी से बचें। स्वास्थ्य के मामले में आराम को प्राथमिकता दें।

उपाय: जरूरतमंद व्यक्ति को हरी वस्तु का दान करें।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके लिए सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी हो सकता है। मित्रों या परिचितों की मदद से कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होगा। नौकरी में नई उपलब्धि मिल सकती है। व्यापार में लाभ बढ़ने की संभावना है। प्रेम जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

करियर के लिहाज से आज का दिन महत्वपूर्ण रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता सामने आएगी। अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। व्यापार में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर आपके भाग्य और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों को सक्रिय कर सकता है। लंबे समय से रुका कोई काम आगे बढ़ सकता है। यात्रा के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है। नौकरी में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं।

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आपको आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है। साझेदारी के काम में पारदर्शिता बनाए रखें। नौकरी में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी।

उपाय: भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर साझेदारी और रिश्तों के मामलों में सक्रियता ला सकता है। जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजना बना सकते हैं। व्यापारिक साझेदार से लाभ मिल सकता है। नौकरी में टीमवर्क से अच्छा परिणाम मिलेगा। हालांकि छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें।

उपाय: शिव-पार्वती की पूजा करें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। पुराने काम पूरे करने का दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत से सफलता मिल सकती है। विरोधियों पर आप हावी रहेंगे। धन संबंधी मामलों में संतुलन बनाए रखें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें।

उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।