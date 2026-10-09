Aaj Ka Rashifal 09 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 09 बजकर 35 मिनट तक रहेगी। वहीं इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 18वाँ दिन, चतुर्दशी श्राद्ध, भद्रा, आडल योग है। आज उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रात 09 बजकर 19 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे।

आज मिथुन राशि वालों का करियर के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। आपकी बातचीत करने की क्षमता से काम बनेंगे। इंद्र योग का प्रभाव आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से लाभ दिला सकता है। आज कर्क राशि वालों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। धन कमाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज ब्रह्म योग आपके लिए नई योजनाओं पर काम करने का अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है। व्यापार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लाभ दे सकता है। धन के मामले में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। परिवार में किसी सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज रुके हुए काम पूरे करने का मौका मिलेगा। ब्रह्म योग आपकी सोच को स्पष्ट करेगा और आप सही फैसला ले पाएंगे। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। व्यापारियों को नया ग्राहक या अच्छा सौदा मिल सकता है। धन संबंधी मामलों में जल्दबाजी से बचें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज करियर के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। आपकी बातचीत करने की क्षमता से काम बनेंगे। इंद्र योग का प्रभाव आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से लाभ दिला सकता है। व्यापार में नई डील की संभावना है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। धन कमाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। परिवार में कोई शुभ समाचार मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

ब्रह्म योग आज आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता दिखाई देगी। बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। किसी पुराने संपर्क से आर्थिक फायदा हो सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए विशेष रह सकता है। ब्रह्म योग आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं। धन की स्थिति मजबूत होगी। परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। ब्रह्म योग के कारण नई योजना बनाने और उसे लागू करने में सफलता मिलेगी। व्यापार में साझेदारी से फायदा हो सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। जीवनसाथी के साथ चल रहा तनाव बातचीत से दूर हो सकता है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज मेहनत के दम पर सफलता हासिल कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपके हाथ आ सकता है। व्यापार में पुराने संपर्क फायदा पहुंचा सकते हैं। धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ देगा। ब्रह्म योग के प्रभाव से नई योजना में सफलता मिल सकती है। नौकरी में तरक्की के अवसर सामने आ सकते हैं। व्यापार में विस्तार की योजना बन सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज कामकाज में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शुरुआत में दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत से परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। व्यापार में बड़ा फैसला लेने से पहले सलाह जरूर लें। धन संबंधी मामलों में सुधार होगा। घर में किसी बुजुर्ग का सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज इंद्र योग का प्रभाव आपके लिए लाभकारी हो सकता है। नौकरी में अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं। व्यापार में नई डील मिलने के योग हैं। आर्थिक लाभ के साथ पुराने भुगतान से राहत मिल सकती है। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज ब्रह्म योग आपको रचनात्मक और सकारात्मक बनाए रखेगा। नौकरी में आपकी नई सोच की तारीफ होगी। व्यापार में रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। वैवाहिक जीवन में सहयोग और प्रेम बढ़ेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।