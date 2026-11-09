Aaj Ka Rashifal 09 November 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सुबह 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 19वाँ दिन, अन्वाधान, कार्तिक अमावस्या, विंछुड़ो, आडल योग है। आज स्वाती नक्षत्र सुबह 7 बजकर 24 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद विशाखा शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे।

आज आज मिथुन राशि वालों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। सौभाग्य योग से करियर में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। निवेश करते समय जल्दबाजी न करें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज का दिन कर्क राशि वालों लिए शुभ रह सकता है। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

22 नवंबर को शुक्र और बुध बनाएंगे लक्ष्मी नारायण राजयोग; तुला, कन्या, मेष और वृष राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज सौभाग्य योग आपके लिए आर्थिक उन्नति के अवसर ला सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कारोबार में लाभ के योग हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज भाग्य का अच्छा साथ मिल सकता है। नौकरी और व्यापार में रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपको मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। सौभाग्य योग से करियर में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। निवेश करते समय जल्दबाजी न करें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए शुभ रह सकता है। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज सौभाग्य योग आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना होगी और कारोबार में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसला लें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है। नौकरी में तरक्की और व्यापार में धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन आर्थिक मामलों में अच्छा रह सकता है। सौभाग्य योग से आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपको करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। कारोबार में कोई नई योजना सफल हो सकती है। पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ दे सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। कारोबारियों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है और परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today

आज सौभाग्य योग से आपके लिए तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। पारिवारिक मामलों में धैर्य बनाए रखें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। नौकरी और व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। सौभाग्य योग से शिक्षा, नौकरी और कारोबार में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में लाभ हो सकता है और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।