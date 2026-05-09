Aaj Ka Rashifal 09 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 02 बजकर 02 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज टैगोर जयन्ती *बंगाल, कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं।

साथ ही आज श्रवण नक्षत्र रात 11 बजकर 24 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा । साथ ही आज मेष राशि वालों को आज सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और व्यापार में लाभ के संकेत हैं। आज वृश्चिक राशि वालों को आज मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर में प्रगति के संकेत हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और व्यापार में लाभ के संकेत हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि योग से धन लाभ के योग बन रहे हैं। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए भाग्यवर्धक साबित हो सकता है। लंबे समय से रुका कार्य पूरा होने के योग हैं। व्यापार में लाभ मिलेगा और नौकरी में सम्मान बढ़ सकता है। परिवार में धार्मिक माहौल रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। यात्रा के योग बन सकते हैं।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण कामकाज में सफलता मिलेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नौकरी और व्यापार में उन्नति के योग हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। निवेश सोच-समझकर करें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर में प्रगति के संकेत हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज का दिन शुभ रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए आर्थिक लाभ और करियर में सफलता के योग बना रहा है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग से सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। परिवार के किसी सदस्य से शुभ समाचार मिल सकता है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सर्वार्थ सिद्धि योग से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। करियर और व्यापार में लाभ के संकेत हैं। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। सेहत में सुधार महसूस होगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।